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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Селтик
Хартс - Селтик: обзор матча 31 июля 2021
Хартс
31.07.2021, суббота, 22:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Селтик
8'
Г. Маккей-Стивен
89'
Д. Суттар
54'
Э. Ролстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартс - Селтик
90'
Замена
Т. Рогич
️️️️
И. Соро
ГОЛ! 2:1!
Д. Суттар
Пас отдал
М. Смит
89'
79'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Д. Тернбулл
79'
Замена
К. Фурухаси
️️️️
Л. Абада
Замена
A. Gnanduillet
️️️️
Д. Джиннелли
77'
Замена
П. Харинг
️️️️
Г. Маккей-Стивен
68'
54'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ролстон
Пас отдал
О. Эдуард
ГОЛ! 1:0!
Г. Маккей-Стивен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
1
Крейг Гордон
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
5
Петер Харинг
ЦП
21
Коннор Смит
ЦП
33
Финлей Поллок
ЦП
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
3
Адам Монтгомери
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
7
Киого Фурухаси
ЦФ
3-3-3
2
Смит
4
Суттар
11
Халидэй
3
Кингсли
11
Маккей-Стивен
20
Кокрейн
6
Банингиме
4
Хэлкетт
11
Джиннелли
27
Бойс
3-1-3-2-1
19
Бэйн
15
Старфельт
56
Ролстон
32
Тэйлор
55
Биттон
19
Соро
42
МакГрегор
14
Тернбулл
11
Абада
49
Форрест
29
Эдуард
11
Маккей-Стивен
5
Харинг
5
Харинг
11
Маккей-Стивен
11
Джиннелли
9
9
11
Джиннелли
19
Соро
7
Рогич
7
Рогич
19
Соро
14
Тернбулл
10
Кристи
10
Кристи
14
Тернбулл
11
Абада
7
Фурухаси
7
Фурухаси
11
Абада
Остались в запасе
Хартс
Селтик
13
Росс Стюарт
ВР
21
Коннор Смит
ЦП
33
Финлей Поллок
ЦП
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
1
Василиос Баркас
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
3
Адам Монтгомери
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
21
Коннор Смит
ЦП
33
Финлей Поллок
ЦП
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
Остались в запасе
1
Василиос Баркас
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
3
Адам Монтгомери
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Хартс - Селтик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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