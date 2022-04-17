Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Богемианс 1905
Динамо - Богемианс 1905: обзор матча 17 апреля 2022
Динамо
17.04.2022, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Богемианс 1905
39'
М. ван Бурен
64'
L. Skovajsa
20'
Р. Квет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Богемианс 1905
Желтая карточка
Я. Гора
90'
+2
Замена
P. Novak
️️️️
О. Михалик
90'
+1
Желтая карточка
М. Валента
89'
Замена
Н. Пеннер
️️️️
П. Бранднер
81'
Замена
Я. Гора
️️️️
П. Цавош
77'
74'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
Я. Фулнек
65'
Замена
D. Kostl
️️️️
Д. Маречек
65'
Замена
А. Ваничек
️️️️
П. Хронек
ГОЛ! 2:1!
L. Skovajsa
64'
63'
Желтая карточка
J. Vondra
57'
Замена
Я. Храмоста
️️️️
D. Bartek
56'
Замена
М. Беран
️️️️
Р. Квет
ГОЛ! 1:1!
М. ван Бурен
39'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Квет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
18
D. Hasek
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
Богемианс 1905
21
Lukas Soukup
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
7
Михал Беран
АП
10
Антонин Ваничек
ПП
19
Ян Храмоста
ЦФ
2-1-5
31
12
Чолич
5
Гавел
8
Цавош
11
Бранднер
10
ван Бурен
0
17
Михалик
9
Валента
3-5-2
1
16
4
39
Крапка
37
Маречек
22
Фулнек
15
Хронек
16
Квет
0
22
18
17
Михалик
5
5
17
Михалик
11
Бранднер
15
Пеннер
15
Пеннер
11
Бранднер
8
Цавош
23
Гора
23
Гора
8
Цавош
37
Маречек
16
16
37
Маречек
22
Фулнек
19
Коваржик
19
Коваржик
22
Фулнек
16
Квет
7
Беран
7
Беран
16
Квет
15
Хронек
10
Ваничек
10
Ваничек
15
Хронек
0
19
Храмоста
19
Храмоста
0
Остались в запасе
Динамо
Богемианс 1905
18
P. Hellebrand
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
21
Lukas Soukup
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
18
P. Hellebrand
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
21
Lukas Soukup
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Динамо - Богемианс 1905
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
Новости команд
Все
Динамо
Богемианс 1905
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+