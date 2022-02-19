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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Градец-Кралове
Пардубице - Градец-Кралове: обзор матча 19 февраля 2022
Пардубице
19.02.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Градец-Кралове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Градец-Кралове
90'
+4
Замена
П. Кодеш
️️️️
М. Лейбл
Желтая карточка
И. Летачек
90'
70'
Желтая карточка
П. Рыбичка
61'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
Э. Прекоп
46'
Замена
П. Рыбичка
️️️️
Ф. Новотны
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Новотны
Желтая карточка
К. Вацек
44'
Замена
Т. Челюстка
️️️️
Д. Костка
44'
Красная карточка
J. Jerabek
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
7
Камил Вацек
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
2
Робин Гранац
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
20
Каду
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
23
Якуб Рада
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
5
Филип Чихак
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
8
Dominik Soukenik
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
2-5
7
Вацек
24
Солил
0
24
12
31
Костка
14
4-3-4
1
28
Лейбл
21
Крал
39
Клима
19
Мейдр
23
Рада
16
Новотны
28
Кучера
11
Прекоп
15
Васулин
58
Влканова
28
31
Костка
37
Челюстка
37
Челюстка
31
Костка
11
Прекоп
28
Кубала
28
Кубала
11
Прекоп
28
Лейбл
16
Кодеш
16
Кодеш
28
Лейбл
16
Новотны
7
Рыбичка
7
Рыбичка
16
Новотны
Остались в запасе
Пардубице
Градец-Кралове
35
Якуб Маркович
ВР
5
Филип Чихак
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
8
Dominik Soukenik
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
5
Филип Чихак
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
8
Dominik Soukenik
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Пардубице - Градец-Кралове
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
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