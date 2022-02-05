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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Спарта
Динамо - Спарта: обзор матча 05 февраля 2022
Динамо
05.02.2022, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Спарта
Замена
П. Бранднер
️️️️
О. Михалик
90'
+2
Замена
J. Vais
️️️️
M. Mrsic
90'
90'
Замена
В. Патрак
️️️️
Л. Гараслин
75'
Замена
М. Минчев
️️️️
Я. Пешек
75'
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
71'
Желтая карточка
Д. Павелка
65'
Замена
Д. Павелка
️️️️
М. Сачек
Желтая карточка
Я. Гора
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
9
Матей Валента
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
37
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Динамо
6
Emmanuel Tolno
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
61
Daniel Kerl
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
2-1-5
31
12
Чолич
5
Гавел
0
25
17
Михалик
23
Гора
0
3
3-2-4-1-1
30
Холек
28
Виснер
27
Панак
33
Челустка
61
Сачек
21
Полидар
10
Пешек
37
Крейчи
9
Докал
7
Крейчи
17
Гараслин
10
Гложек
17
Михалик
11
Бранднер
11
Бранднер
17
Михалик
0
0
0
0
10
Пешек
17
Минчев
17
Минчев
10
Пешек
61
Сачек
8
Павелка
8
Павелка
61
Сачек
17
Гараслин
10
Патрак
10
Патрак
17
Гараслин
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
Остались в запасе
Динамо
Спарта
6
Emmanuel Tolno
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
61
Daniel Kerl
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
6
Emmanuel Tolno
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
61
Daniel Kerl
ЦФ
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Динамо - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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