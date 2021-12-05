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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Яблонец
Богемианс 1905 - Яблонец: обзор матча 05 декабря 2021
Богемианс 1905
05.12.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Яблонец
85'
П. Хронек
8'
Т. Чванчара
45+1'
Д. Гоушка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Яблонец
90'
+3
Замена
Д. Штепанек
️️️️
М. Кратохвил
86'
Замена
Я. Поважанец
️️️️
Д. Гоушка
ГОЛ! 1:2!
П. Хронек
85'
Замена
M. Koubek
️️️️
Я. Фулнек
82'
79'
Замена
М. Долежал
️️️️
Т. Чванчара
Замена
T. Necid
️️️️
I. Keita
75'
Желтая карточка
Р. Квет
71'
68'
Вторая желтая
В. Пиларж
64'
Вторая желтая
Т. Малински
58'
Желтая карточка
В. Пиларж
Замена
D. Bartek
️️️️
M. Novy
46'
Замена
V. Novak
️️️️
Я. Коваржик
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Гоушка
Пас отдал
М. Кратохвил
Желтая карточка
P. Le Giang
40'
Желтая карточка
M. Novy
34'
18'
Желтая карточка
Т. Малински
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чванчара
Пас отдал
Т. Малински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
32
Martin Novy
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
Давид Гоушка
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
0
D. Bartek
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
16
Ян Кроб
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
26
Мартин Неспор
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
2-5-2-2
32
4
88
Левин
30
Пушкач
19
Коваржик
15
Хронек
16
Квет
22
Фулнек
16
18
89
4-3-1-2
1
Гануш
23
Сурзин
30
Зелены
4
Мартинец
4
Холик
8
Гоушка
3
Хюбшман
27
Кратохвил
11
Пиларж
26
Малински
70
Чванчара
32
0
0
32
19
Коваржик
11
11
19
Коваржик
22
Фулнек
15
15
22
Фулнек
18
37
37
18
27
Кратохвил
23
Штепанек
23
Штепанек
27
Кратохвил
8
Гоушка
7
Поважанец
7
Поважанец
8
Гоушка
70
Чванчара
15
Долежал
15
Долежал
70
Чванчара
Остались в запасе
Богемианс 1905
Яблонец
1
Roman Vales
ВР
7
Камил Вацек
ЦП
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
30
Властимил Хрубы
ВР
16
Ян Кроб
ЦЗ
24
Томаш Смейкал
ПП
26
Мартин Неспор
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
7
Камил Вацек
ЦП
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
16
Ян Кроб
ЦЗ
24
Томаш Смейкал
ПП
26
Мартин Неспор
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Богемианс 1905 - Яблонец
3
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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