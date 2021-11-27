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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Богемианс 1905
Виктория - Богемианс 1905: обзор матча 27 ноября 2021
Виктория
27.11.2021, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 16 тур
6 : 0
Завершен
Богемианс 1905
10'
Л. Перница
31'
Я. Копиц
36'
Д. Москера
62'
П. Буха
64'
Я. Сикора
79'
Ж. Каямба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Богемианс 1905
88'
Замена
M. Junior Ugwu
️️️️
Р. Квет
Замена
М. Кацер
️️️️
П. Буха
82'
ГОЛ! 6:0!
Ж. Каямба
Пас отдал
Т. Хоры
79'
76'
Замена
К. Вацек
️️️️
V. Novak
Замена
Ф. Каша
️️️️
М. Гавел
71'
ГОЛ! 5:0!
Я. Сикора
Пас отдал
П. Шулц
64'
ГОЛ! 4:0!
П. Буха
62'
Замена
Т. Хоры
️️️️
J. David Beauguel
60'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
Д. Москера
60'
Замена
П. Шулц
️️️️
А. Чермак
60'
60'
Замена
T. Necid
️️️️
Д. Пушкач
46'
Замена
M. Koubek
️️️️
I. Keita
ГОЛ! 3:0!
Д. Москера
Пас отдал
П. Буха
36'
ГОЛ! 2:0!
Я. Копиц
Пас отдал
Д. Москера
31'
ГОЛ! 1:0!
Л. Перница
Пас отдал
А. Чермак
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Виктория
25
Филип Каша
ЦЗ
10
Павел Шулц
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
Богемианс 1905
15
Петр Хронек
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
3-4-2-1
36
Станек
24
Гавел
4
Перница
2
Гейда
47
Чермак
10
Копиц
23
Калвах
20
Буха
8
Москера
49
Сикора
9
2-5-1-3
16
4
30
Пушкач
16
88
Левин
0
16
Квет
19
Коваржик
18
59
11
24
Гавел
25
Каша
25
Каша
24
Гавел
47
Чермак
10
Шулц
10
Шулц
47
Чермак
9
25
Хоры
25
Хоры
9
8
Москера
11
Каямба
11
Каямба
8
Москера
20
Буха
66
Кацер
66
Кацер
20
Буха
11
7
Вацек
7
Вацек
11
18
15
15
18
30
Пушкач
37
37
30
Пушкач
16
Квет
29
29
16
Квет
Остались в запасе
Виктория
Богемианс 1905
39
Доминик Яношек
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
15
Петр Хронек
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
39
Доминик Яношек
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
15
Петр Хронек
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Виктория - Богемианс 1905
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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