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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Динамо
Богемианс 1905 - Динамо: обзор матча 20 ноября 2021
Богемианс 1905
20.11.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Динамо
24'
I. Keita
35'
П. Хронек
88'
M. Koubek
59'
Ф. Бэсси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Динамо
ГОЛ! 3:1!
M. Koubek
Пас отдал
V. Novak
88'
86'
Замена
П. Бранднер
️️️️
P. Hellebrand
Замена
M. Koubek
️️️️
П. Хронек
85'
Замена
M. Novy
️️️️
Р. Квет
77'
Замена
D. Bartek
️️️️
I. Keita
76'
76'
Замена
M. Skoda
️️️️
М. ван Бурен
Замена
V. Novak
️️️️
Я. Коваржик
69'
Замена
T. Necid
️️️️
Д. Пушкач
69'
59'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Бэсси
52'
Желтая карточка
М. Таловеров
46'
Замена
М. Таловеров
️️️️
M. Sladký
ГОЛ! 2:0!
П. Хронек
Пас отдал
Р. Квет
35'
ГОЛ! 1:0!
I. Keita
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Богемианс 1905
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
9
Матей Валента
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
3-5-3
18
16
4
16
19
Коваржик
16
Квет
30
Пушкач
15
Хронек
18
22
59
2-3-5
12
Чолич
5
Гавел
18
0
22
42
Ворел
10
ван Бурен
17
Михалик
23
Гора
3
16
Квет
32
32
16
Квет
18
0
0
18
19
Коваржик
11
11
19
Коваржик
15
Хронек
15
15
15
Хронек
30
Пушкач
37
37
30
Пушкач
22
40
Таловеров
40
Таловеров
22
18
11
Бранднер
11
Бранднер
18
10
ван Бурен
0
0
10
ван Бурен
Остались в запасе
Богемианс 1905
Динамо
89
Patrik Le Giang
ЦФ
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
31
David Sipos
ВР
8
Патрик Цавош
ЦП
9
Матей Валента
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
89
Patrik Le Giang
ЦФ
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
8
Патрик Цавош
ЦП
9
Матей Валента
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Богемианс 1905 - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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Богемианс 1905
Динамо
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