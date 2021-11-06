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Градец-Кралове - Баник

06.11.2021, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 14 тур Градец-Кралове - Баник
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
27 тур
9 мая, суббота 16:00 Градец-Кралове 1:0 Баник
13 тур
1 ноября, суббота 19:00 Баник 2:1 Градец-Кралове
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
19 тур
9 марта, суббота 18:00 Баник 3:0 Градец-Кралове
5 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 1:1 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
24 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 0:1 Баник
10 тур
15 октября, суббота 18:00 Баник 1:0 Градец-Кралове
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
23 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 2:1 Баник
9 тур
18 сентября, суббота 20:00 Баник 1:0 Градец-Кралове
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
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