Градец-Кралове - Баник

|27 тур
|9 мая, суббота
|16:00
|Градец-Кралове
|1:0
|Баник
|13 тур
|1 ноября, суббота
|19:00
|Баник
|2:1
|Градец-Кралове
|27 тур
|9 мая, суббота
|16:00
|Градец-Кралове
|1:0
|Баник
|13 тур
|1 ноября, суббота
|19:00
|Баник
|2:1
|Градец-Кралове
|19 тур
|9 марта, суббота
|18:00
|Баник
|3:0
|Градец-Кралове
|5 тур
|26 августа, воскресенье
|19:00
|Градец-Кралове
|1:1
|Баник
|24 тур
|8 апреля, воскресенье
|19:00
|Градец-Кралове
|0:1
|Баник
|10 тур
|15 октября, суббота
|18:00
|Баник
|1:0
|Градец-Кралове
|23 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Градец-Кралове
|2:1
|Баник
|9 тур
|18 сентября, суббота
|20:00
|Баник
|1:0
|Градец-Кралове
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|35
|26
|7
|2
|63:21
|+42
|85
|2.
|Славия П
|35
|24
|6
|5
|80:27
|+53
|78
|3.
|Спарта
|35
|22
|7
|6
|72:40
|+32
|73
|4.
|Словацко
|35
|21
|5
|9
|59:38
|+21
|68
|5.
|Баник
|35
|15
|10
|10
|60:48
|+12
|55
|6.
|Градец-Кралове
|35
|10
|14
|11
|44:52
|-8
|44