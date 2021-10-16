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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Динамо
Яблонец - Динамо: обзор матча 16 октября 2021
Яблонец
16.10.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
15'
М. Долежал
78'
М. Долежал
20'
M. Mrsic
23'
О. Михалик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Динамо
87'
Замена
M. Skoda
️️️️
Ф. Бэсси
Замена
Т. Малински
️️️️
В. Пиларж
87'
ГОЛ! 2:2!
М. Долежал
Пас отдал
В. Кубишта
78'
72'
Замена
P. Javorek
️️️️
О. Михалик
Замена
А. Ваничек
️️️️
Д. Плестил
71'
58'
Замена
П. Цавош
️️️️
P. Hellebrand
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Д. Гоушка
46'
38'
Желтая карточка
M. Králik
23'
ГОЛ! 1:2!
О. Михалик
20'
ГОЛ! 1:1!
M. Mrsic
ГОЛ! 1:0!
М. Долежал
Пас отдал
Я. Кроб
15'
13'
Желтая карточка
М. Таловеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Яблонец
3
Томаш Хюбшман
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
3-5-3
16
Кроб
30
Зелены
4
Холик
27
Кратохвил
27
Кубишта
7
Плестил
7
Поважанец
8
Гоушка
13
Вайнер
15
Долежал
11
Пиларж
2-3-5
5
40
Таловеров
18
0
22
10
ван Бурен
3
23
Гора
14
Бэсси
17
Михалик
8
Гоушка
70
Чванчара
70
Чванчара
8
Гоушка
11
Пиларж
26
Малински
26
Малински
11
Пиларж
7
Плестил
10
Ваничек
10
Ваничек
7
Плестил
18
8
Цавош
8
Цавош
18
17
Михалик
0
0
17
Михалик
14
Бэсси
0
0
14
Бэсси
Остались в запасе
Яблонец
Динамо
3
Томаш Хюбшман
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
3
Томаш Хюбшман
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Яблонец - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
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