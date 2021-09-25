Баник - Богемианс 1905

|27 тур
|16 апреля, пятница
|19:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Баник
|11 тур
|11 декабря, пятница
|20:30
|Баник
|1:0
|Богемианс 1905
|27 тур
|16 апреля, пятница
|19:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Баник
|11 тур
|11 декабря, пятница
|20:30
|Баник
|1:0
|Богемианс 1905
|19 тур
|6 декабря, пятница
|19:30
|Богемианс 1905
|0:2
|Баник
|5 тур
|10 августа, суббота
|16:00
|Баник
|4:2
|Богемианс 1905
|18 тур
|8 декабря, суббота
|17:00
|Баник
|2:0
|Богемианс 1905
|4 тур
|13 августа, понедельник
|19:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Баник
|24 тур
|14 апреля, суббота
|17:30
|Баник
|2:0
|Богемианс 1905
|10 тур
|13 октября, пятница
|21:15
|Богемианс 1905
|2:1
|Баник
|28 тур
|7 мая, суббота
|16:30
|Баник
|1:2
|Богемианс 1905
|14 тур
|21 ноября, суббота
|19:00
|Богемианс 1905
|3:1
|Баник
|23 тур
|10 апреля, пятница
|21:15
|Богемианс 1905
|0:2
|Баник
|9 тур
|27 сентября, суббота
|17:00
|Баник
|1:0
|Богемианс 1905
|22 тур
|28 марта, пятница
|23:15
|Богемианс 1905
|0:0
|Баник
|8 тур
|14 сентября, суббота
|17:00
|Баник
|1:3
|Богемианс 1905
|19 тур
|5 марта, понедельник
|21:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Баник
|5 тур
|27 августа, суббота
|19:00
|Баник
|0:1
|Богемианс 1905
|24 тур
|16 апреля, суббота
|20:00
|Баник
|0:0
|Богемианс 1905
|10 тур
|26 сентября, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Баник
|26 тур
|26 апреля, понедельник
|19:30
|Богемианс 1905
|0:1
|Баник
|12 тур
|24 октября, суббота
|18:00
|Баник
|3:1
|Богемианс 1905
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|35
|26
|7
|2
|63:21
|+42
|85
|2.
|Славия П
|35
|24
|6
|5
|80:27
|+53
|78
|3.
|Спарта
|35
|22
|7
|6
|72:40
|+32
|73
|4.
|Словацко
|35
|21
|5
|9
|59:38
|+21
|68
|5.
|Баник
|35
|15
|10
|10
|60:48
|+12
|55
|6.
|Градец-Кралове
|35
|10
|14
|11
|44:52
|-8
|44