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Баник - Богемианс 1905

25.09.2021, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 9 тур Баник - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
27 тур
16 апреля, пятница 19:00 Богемианс 1905 1:1 Баник
11 тур
11 декабря, пятница 20:30 Баник 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
19 тур
6 декабря, пятница 19:30 Богемианс 1905 0:2 Баник
5 тур
10 августа, суббота 16:00 Баник 4:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
18 тур
8 декабря, суббота 17:00 Баник 2:0 Богемианс 1905
4 тур
13 августа, понедельник 19:00 Богемианс 1905 0:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
24 тур
14 апреля, суббота 17:30 Баник 2:0 Богемианс 1905
10 тур
13 октября, пятница 21:15 Богемианс 1905 2:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
7 мая, суббота 16:30 Баник 1:2 Богемианс 1905
14 тур
21 ноября, суббота 19:00 Богемианс 1905 3:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
23 тур
10 апреля, пятница 21:15 Богемианс 1905 0:2 Баник
9 тур
27 сентября, суббота 17:00 Баник 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
22 тур
28 марта, пятница 23:15 Богемианс 1905 0:0 Баник
8 тур
14 сентября, суббота 17:00 Баник 1:3 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
19 тур
5 марта, понедельник 21:00 Богемианс 1905 0:1 Баник
5 тур
27 августа, суббота 19:00 Баник 0:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
16 апреля, суббота 20:00 Баник 0:0 Богемианс 1905
10 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:1 Баник
Чемпионат Чехии (2009/2010)
26 тур
26 апреля, понедельник 19:30 Богемианс 1905 0:1 Баник
12 тур
24 октября, суббота 18:00 Баник 3:1 Богемианс 1905
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
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