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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Пардубице
Градец-Кралове - Пардубице: обзор матча 17 сентября 2021
Градец-Кралове
17.09.2021, пятница, 20:00
Чехия. Синот Лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Пардубице
36'
Я. Крал
88'
Д. Васулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Градец-Кралове - Пардубице
Замена
D. Soukenik
️️️️
Д. Васулин
90'
+3
Замена
Э. Прекоп
️️️️
А. Влканова
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Д. Васулин
Пас отдал
Я. Рада
88'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
P. Dvorak
86'
76'
Замена
D. Huf
️️️️
М. Хытил
69'
Замена
P. Cerny
️️️️
L. Matejka
60'
Замена
Д. Костка
️️️️
E. Tischler
46'
Замена
М. Беран
️️️️
Л. Черв
ГОЛ! 1:0!
Я. Крал
Пас отдал
А. Влканова
36'
Желтая карточка
П. Кодеш
33'
Желтая карточка
Ф. Чех
29'
16'
Желтая карточка
M. Toml (o.g.)
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
24
Томаш Солил
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
37
Томас Челюстка
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
20
Каду
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Пардубице
7
Михал Беран
АП
1
Иржи Летачек
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
4-3-3
1
25
Чех
21
Крал
13
19
Мейдр
16
Кодеш
16
Новотны
23
Рада
58
Влканова
15
Васулин
0
2-5
35
Маркович
24
Солил
13
Хытил
6
Черв
5
Чихак
20
Каду
14
25
0
28
Кубала
28
Кубала
0
15
Васулин
8
8
15
Васулин
58
Влканова
11
Прекоп
11
Прекоп
58
Влканова
6
Черв
7
Беран
7
Беран
6
Черв
14
31
Костка
31
Костка
14
12
9
9
12
13
Хытил
9
9
13
Хытил
Остались в запасе
Градец-Кралове
Пардубице
1
Patrik Vízek
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
1
Иржи Летачек
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Градец-Кралове - Пардубице
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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