Теплице - Баник

|21 тур
|27 февраля, суббота
|18:00
|Баник
|1:1
|Теплице
|5 тур
|26 сентября, суббота
|17:30
|Теплице
|2:1
|Баник
|21 тур
|27 февраля, суббота
|18:00
|Баник
|1:1
|Теплице
|5 тур
|26 сентября, суббота
|17:30
|Теплице
|2:1
|Баник
|17 тур
|24 ноября, воскресенье
|16:30
|Теплице
|1:1
|Баник
|3 тур
|26 июля, пятница
|19:30
|Баник
|0:1
|Теплице
|27 тур
|7 апреля, воскресенье
|16:30
|Баник
|3:1
|Теплице
|13 тур
|26 октября, пятница
|19:00
|Теплице
|0:1
|Баник
|18 тур
|24 февраля, суббота
|20:30
|Теплице
|0:0
|Баник
|4 тур
|19 августа, суббота
|18:00
|Баник
|3:3
|Теплице
|29 тур
|25 мая, воскресенье
|20:00
|Теплице
|0:0
|Баник
|15 тур
|25 ноября, понедельник
|21:00
|Баник
|0:0
|Теплице
|21 тур
|20 марта, воскресенье
|19:00
|Теплице
|4:0
|Баник
|7 тур
|28 августа, суббота
|19:45
|Баник
|0:1
|Теплице
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19