Введите ваш ник на сайте

Теплице - Баник

11.09.2021, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 7 тур Теплице - Баник
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
21 тур
27 февраля, суббота 18:00 Баник 1:1 Теплице
5 тур
26 сентября, суббота 17:30 Теплице 2:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
17 тур
24 ноября, воскресенье 16:30 Теплице 1:1 Баник
3 тур
26 июля, пятница 19:30 Баник 0:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
27 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Баник 3:1 Теплице
13 тур
26 октября, пятница 19:00 Теплице 0:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
18 тур
24 февраля, суббота 20:30 Теплице 0:0 Баник
4 тур
19 августа, суббота 18:00 Баник 3:3 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
19 марта, суббота 17:00 Баник 1:2 Теплице
8 тур
26 сентября, суббота 16:30 Теплице 1:0 Баник
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
17 тур
21 февраля, суббота 19:00 Теплице 1:0 Баник
3 тур
8 августа, пятница 22:15 Баник 1:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Теплице 0:0 Баник
15 тур
25 ноября, понедельник 21:00 Баник 0:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
27 тур
13 мая, понедельник 21:00 Теплице 3:2 Баник
13 тур
3 ноября, суббота 19:00 Баник 3:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 19:30 Теплице 1:1 Баник
1 тур
30 июля, суббота 19:00 Баник 3:4 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
21 тур
20 марта, воскресенье 19:00 Теплице 4:0 Баник
7 тур
28 августа, суббота 19:45 Баник 0:1 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
5 апреля, понедельник 17:30 Теплице 0:1 Баник
9 тур
26 сентября, суббота 19:00 Баник 2:2 Теплице
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
...
  • Читайте нас: 