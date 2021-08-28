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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Динамо
Спарта - Динамо: обзор матча 28 августа 2021
Спарта
28.08.2021, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
38'
Д. Ганцко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Динамо
Замена
М. Минчев
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
90'
88'
Желтая карточка
О. Михалик
Желтая карточка
Ф. Панак
88'
85'
Желтая карточка
М. Таловеров
83'
Желтая карточка
M. Skoda
82'
Замена
J. Vais
️️️️
P. Hellebrand
68'
Желтая карточка
P. Novak
65'
Замена
M. Skoda
️️️️
Ф. Бэсси
Замена
А. Карабец
️️️️
М. Пулькраб
57'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ганцко
Пас отдал
Д. Моберг-Карлссон
38'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
М. Полидар
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Динамо
31
David Sipos
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
23
Якуб Гора
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
J. Vais
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
3-2-2-3
1
Ницэ
27
Панак
28
Виснер
21
Полидар
17
Ганцко
61
Сачек
8
Павелка
10
Пешек
10
Пулькраб
10
Моберг-Карлссон
10
Гложек
2-3-5
31
5
40
Таловеров
22
18
8
Цавош
23
Гора
17
Михалик
11
Бранднер
14
Бэсси
3
10
Моберг-Карлссон
17
Минчев
17
Минчев
10
Моберг-Карлссон
21
Полидар
10
Соучек
10
Соучек
21
Полидар
10
Пулькраб
9
Карабец
9
Карабец
10
Пулькраб
18
0
0
18
14
Бэсси
0
0
14
Бэсси
Остались в запасе
Спарта
Динамо
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
9
Матей Валента
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Остались в запасе
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
9
Матей Валента
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Спарта - Динамо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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