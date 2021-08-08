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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Богемианс 1905
Яблонец - Богемианс 1905: обзор матча 08 августа 2021
Яблонец
08.08.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Богемианс 1905
77'
В. Пиларж (П)
83'
Т. Чванчара
16'
Д. Пушкач
90+4'
Я. Коваржик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Богемианс 1905
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Я. Коваржик
Замена
М. Сурзин
️️️️
В. Пиларж
90'
+3
Замена
Я. Мартинец
️️️️
М. Долежал
90'
+3
87'
Замена
M. Koubek
️️️️
M. Dostal
85'
Желтая карточка
К. Вацек
ГОЛ! 2:1!
Т. Чванчара
83'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Д. Гоушка
81'
80'
Замена
К. Вацек
️️️️
Р. Квет
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Пиларж
77'
66'
Замена
I. Keita
️️️️
Д. Пушкач
66'
Замена
D. Bartek
️️️️
Я. Фулнек
Замена
Д. Плестил
️️️️
Т. Малински
65'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
М. Кратохвил
65'
61'
Желтая карточка
В. Левин
30'
Желтая карточка
D. Kostl
Желтая карточка
Я. Поважанец
27'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пушкач
Пас отдал
Я. Коваржик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
30
Давид Пушкач
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Яблонец
3
Томаш Хюбшман
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
23
Михал Сурзин
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
3-4-4
16
Кроб
30
Зелены
4
Холик
8
Гоушка
27
Кубишта
7
Поважанец
27
Кратохвил
11
Пиларж
1
Гануш
26
Малински
15
Долежал
2-5-2-2
18
16
15
Хронек
19
Коваржик
16
Квет
88
Левин
16
30
Пушкач
22
Фулнек
22
59
8
Гоушка
3
Хюбшман
3
Хюбшман
8
Гоушка
26
Малински
7
Плестил
7
Плестил
26
Малински
11
Пиларж
23
Сурзин
23
Сурзин
11
Пиларж
15
Долежал
4
Мартинец
4
Мартинец
15
Долежал
27
Кратохвил
70
Чванчара
70
Чванчара
27
Кратохвил
22
Фулнек
0
0
22
Фулнек
16
Квет
7
Вацек
7
Вацек
16
Квет
30
Пушкач
18
18
30
Пушкач
16
15
15
16
Остались в запасе
Яблонец
Богемианс 1905
23
Давид Штепанек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
1
Roman Vales
ВР
0
D. Krch
ЦЗ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
23
Давид Штепанек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
0
D. Krch
ЦЗ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Яблонец - Богемианс 1905
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
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