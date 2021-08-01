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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Виктория
Богемианс 1905 - Виктория: обзор матча 01 августа 2021
Богемианс 1905
01.08.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Виктория
23'
Д. Пушкач (П)
52'
J. David Beauguel (П)
72'
М. Кацер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Виктория
Желтая карточка
D. Bartek
90'
+3
90'
+2
Замена
М. Хлаваты
️️️️
П. Шулц
Замена
M. Koubek
️️️️
Р. Квет
88'
85'
Замена
Л. Перница
️️️️
Ж. Каямба
81'
Замена
Д. Яношек
️️️️
М. Кацер
81'
Замена
Š. Falta
️️️️
Т. Хоры
Замена
I. Keita
️️️️
J. Vondra
80'
Замена
D. Bartek
️️️️
В. Левин
80'
79'
Желтая карточка
Ж. Каямба
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Кацер
Пас отдал
Т. Хоры
Желтая карточка
В. Левин
70'
Замена
К. Вацек
️️️️
Д. Пушкач
66'
58'
Желтая карточка
П. Шулц
Желтая карточка
Р. Квет
57'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. David Beauguel
46'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Д. Москера
Желтая карточка
П. Хронек
39'
36'
Желтая карточка
Д. Москера
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Пушкач
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Виктория
14
Якуб Брабец
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
2-5-1-3
18
16
19
Коваржик
16
Квет
30
Пушкач
88
Левин
16
15
Хронек
37
22
59
4-2-1-4
2
Гейда
11
Хибс
14
Ржезник
14
Брабец
99
Н'Диайе
10
Шулц
8
Москера
11
Каямба
25
Хоры
66
Кацер
16
88
Левин
0
0
88
Левин
30
Пушкач
7
Вацек
7
Вацек
30
Пушкач
22
18
18
22
16
Квет
15
15
16
Квет
11
Каямба
4
Перница
4
Перница
11
Каямба
25
Хоры
20
20
25
Хоры
66
Кацер
39
Яношек
39
Яношек
66
Кацер
10
Шулц
19
Хлаваты
19
Хлаваты
10
Шулц
8
Москера
9
9
8
Москера
Остались в запасе
Богемианс 1905
Виктория
0
D. Krch
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
13
Марьян Тврдон
ВР
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
0
D. Krch
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Богемианс 1905 - Виктория
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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