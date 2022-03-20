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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Андерлехт
Гент - Андерлехт: обзор матча 20 марта 2022
Гент
20.03.2022, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Андерлехт
81'
Т. Тиссудали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Андерлехт
Замена
Р. Безус
️️️️
Т. Тиссудали
90'
+3
Замена
Нуриу
️️️️
А. Кастро-Монтес
85'
85'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Я. Версхарен
Замена
А. Ханше-Ольсен
️️️️
М. Самуас
85'
ГОЛ! 1:0!
Т. Тиссудали
Пас отдал
С. Кумс
81'
Замена
Э. Овусу
️️️️
Э. Юлсагер
80'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
Л. Депуатр
80'
78'
Замена
Б. Раман
️️️️
Д. Зиркзее
77'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Л. Рафаэлов
29'
Желтая карточка
С. Гомес
19'
Желтая карточка
Л. Магальян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
90
Роман Безус
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
4-4-1-1
33
Руф
2
Окуму
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
24
Кумс
17
Юлсагер
8
Оджиджа-Офое
18
Самуас
9
Тиссудали
29
Депуатр
4-4-2
1
ван Кромбрадж
29
Худт
16
Магальян
62
Мурильо
17
Гомес
18
Ашимеру
24
Каллен
16
Версхарен
11
Рафаэлов
8
Куаме
11
Зиркзее
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
25
Нуриу
17
Кастро-Монтес
17
Юлсагер
42
Овусу
42
Овусу
17
Юлсагер
18
Самуас
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
18
Самуас
9
Тиссудали
90
Безус
90
Безус
9
Тиссудали
29
Депуатр
22
Лемаич
22
Лемаич
29
Депуатр
11
Зиркзее
14
Раман
14
Раман
11
Зиркзее
16
Версхарен
9
Амузу
9
Амузу
16
Версхарен
11
Рафаэлов
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Гент
Андерлехт
26
Синан Болат
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Гент - Андерлехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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