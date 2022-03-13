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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Гент
Беерсхот - Гент: обзор матча 13 марта 2022
Беерсхот
13.03.2022, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Гент
44'
Ж. де Сар
65'
Д. Лемаич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беерсхот - Гент
84'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Э. Юлсагер
84'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
А. Кастро-Монтес
81'
Замена
Нуриу
️️️️
К. Опери
80'
Замена
С. Кумс
️️️️
Ж. де Сар
Желтая карточка
D. Rigo
76'
Замена
И. Кулибали
️️️️
R. Sanusi
74'
68'
Желтая карточка
Д. Лемаич
Замена
M. Suzuki
️️️️
М. Лемос
67'
Замена
D. Rigo
️️️️
T. Pietermaat
67'
65'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лемаич
Пас отдал
Э. Юлсагер
Замена
Р. Вака
️️️️
И. Себауи
51'
44'
ГОЛ! 0:1!
Ж. де Сар
Пас отдал
А. Кастро-Монтес
Желтая карточка
T. Pietermaat
42'
Желтая карточка
И. Себауи
36'
36'
Желтая карточка
Ж. де Сар
Желтая карточка
Й. Дом
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
10
Илияс Себауи
ЦП
3
Pierre Bourdin
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Беерсхот
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
7
Musashi Suzuki
ЦФ
72
Antoine Lejoly
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
1-5
10
Себауи
18
20
Авенатти
7
Шенклэнд
29
6
Дом
3-3-3-1
33
Руф
21
Ханше-Ольсен
33
Торунарига
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
42
Овусу
21
Опери
17
Юлсагер
4
де Сар
18
Самуас
22
Лемаич
10
Себауи
11
Вака
11
Вака
10
Себауи
29
6
6
29
3
Лемос
7
7
3
Лемос
18
48
Кулибали
48
Кулибали
18
21
Опери
25
Нуриу
25
Нуриу
21
Опери
4
де Сар
24
Кумс
24
Кумс
4
де Сар
17
Кастро-Монтес
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
17
Кастро-Монтес
17
Юлсагер
9
Тиссудали
9
Тиссудали
17
Юлсагер
Остались в запасе
Беерсхот
Гент
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
26
Синан Болат
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Беерсхот - Гент
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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