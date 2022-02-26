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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Андерлехт
Оуд-Хеверли - Андерлехт: обзор матча 26 февраля 2022
Оуд-Хеверли
26.02.2022, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Андерлехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Андерлехт
88'
Вторая желтая
М. Мурильо
85'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
К. Куаме
85'
Замена
К. Ольссон
️️️️
М. Ашимеру
83'
Желтая карточка
М. Ашимеру
Замена
P. Ngawa
️️️️
С. Шакла
82'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
М. Аль-Тамари
82'
78'
Замена
Л. Магальян
️️️️
З. Дебаст
65'
Желтая карточка
М. Мурильо
64'
Замена
Б. Раман
️️️️
Д. Зиркзее
63'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Л. Рафаэлов
45'
+15
Желтая карточка
Д. Каллен
Желтая карточка
М. Мертенс
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
27
Леван Шенгелия
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Андерлехт
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
4-2-4
31
Рунарссон
4
Шакла
39
Озкаджар
24
Де Норре
91
16
Кейта
11
Аль-Тамари
8
Схрайверс
33
Мертенс
9
Каба
30
Мерсье
3-4-3
1
ван Кромбрадж
29
Худт
62
Мурильо
17
Гомес
18
Ашимеру
24
Каллен
11
Рафаэлов
16
Версхарен
6
Дебаст
11
Зиркзее
8
Куаме
11
Аль-Тамари
27
Шенгелия
27
Шенгелия
11
Аль-Тамари
4
Шакла
5
5
4
Шакла
11
Зиркзее
14
Раман
14
Раман
11
Зиркзее
6
Дебаст
16
Магальян
16
Магальян
6
Дебаст
18
Ашимеру
8
Ольссон
8
Ольссон
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Рафаэлов
8
Куаме
29
Стройкенс
29
Стройкенс
8
Куаме
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Андерлехт
22
Рафаэль Ромо
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Оуд-Хеверли - Андерлехт
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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