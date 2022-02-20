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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Оуд-Хеверли
Сент-Труйден - Оуд-Хеверли: обзор матча 20 февраля 2022
Сент-Труйден
20.02.2022, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
19'
Т. Хара
90+4'
Д. Хаяси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Оуд-Хеверли
ГОЛ! 2:0!
Д. Хаяси
Пас отдал
Т. Хара
90'
+4
Замена
А. Аль-Дахил
️️️️
А. Койта
90'
+3
88'
Красная карточка
К. Малинов
81'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
К. Мерсье
76'
Желтая карточка
С. Схрайверс
Замена
C. Durkin
️️️️
К. Брюлс
74'
Замена
С. Кагава
️️️️
Клаусс
73'
70'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
Л. Патрис
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
53'
Желтая карточка
Т. Хара
49'
37'
Желтая карточка
Л. Патрис
Желтая карточка
Д. Хаяси
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. Хара
Пас отдал
К. Брюлс
19'
5'
Желтая карточка
К. Де Норре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
85
Арно Дони
ЦП
91
Даичи Хаяси
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
33
Матье Мертенс
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
32
Daan Vekemans
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Сент-Труйден
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
22
Волке Янссенс
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
3-1-1-5
4
Бауэр
37
Ляйстнер
14
Хасиока
8
Конате
85
Дони
99
Клаусс
1
Шмидт
22
Брюлс
5
Тейшейра
18
Хара
3-2-5
31
Рунарссон
91
39
Озкаджар
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
33
Малинов
9
Каба
27
Патрис
8
Схрайверс
32
30
Мерсье
Койта
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
Койта
99
Клаусс
10
Кагава
10
Кагава
99
Клаусс
22
Брюлс
8
8
22
Брюлс
11
Койта
11
Койта
30
Мерсье
27
Шенгелия
27
Шенгелия
30
Мерсье
27
Патрис
77
Вльетинк
77
Вльетинк
27
Патрис
Остались в запасе
Сент-Труйден
Оуд-Хеверли
21
Рокко Райц
ЦП
22
Волке Янссенс
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
22
Рафаэль Ромо
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
21
Рокко Райц
ЦП
22
Волке Янссенс
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Сент-Труйден - Оуд-Хеверли
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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