Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Беерсхот
Серкль Брюгге - Беерсхот: обзор матча 19 февраля 2022
Серкль Брюгге
19.02.2022, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Беерсхот
27'
К. Данке
45+1'
Р. Матондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Беерсхот
Желтая карточка
Л. Лопеш
88'
88'
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
Замена
D. Sousa
️️️️
Б. Попович
82'
78'
Замена
P. Bourdin
️️️️
Т. де Смет
78'
Замена
М. Реда Халаймия
️️️️
Р. Хольцхаушер
Замена
F. Kanoute
️️️️
Д. Хотич
74'
Замена
С. Ганвула
️️️️
К. Данке
74'
46'
Замена
M. Suzuki
️️️️
Р. Вака
ГОЛ! 2:0!
Р. Матондо
45'
+1
29'
Красная карточка
М. Нубисси
ГОЛ! 1:0!
К. Данке
Пас отдал
Д. Хотич
27'
23'
Желтая карточка
Т. де Смет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
2
Витиньо
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
10
Илияс Себауи
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
31
Mike Vanhamel
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
Серкль Брюгге
3
Эдгарас Уткус
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Беерсхот
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
2-3-1-5
5
Попович
13
Мянго
10
Хотич
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
39
Матондо
2
Даланд
1
Дидийон
9
Данке
2
Деман
2
Витиньо
1-3-5
28
де Смет
10
Себауи
11
Вака
10
Хольцхаушер
18
6
Дом
55
Радич
5
Ван ден Берг
29
5
Попович
43
43
5
Попович
9
Данке
35
Ганвула
35
Ганвула
9
Данке
10
Хотич
6
6
10
Хотич
10
Хольцхаушер
20
Халаймия
20
Халаймия
10
Хольцхаушер
28
де Смет
3
3
28
де Смет
11
Вака
7
7
11
Вака
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Беерсхот
3
Эдгарас Уткус
ЦП
42
Аске Самперс
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
6
Dante Rigo
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
Остались в запасе
3
Эдгарас Уткус
ЦП
42
Аске Самперс
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Остались в запасе
6
Dante Rigo
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Серкль Брюгге - Беерсхот
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Серкль Брюгге
Беерсхот
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+