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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Сент-Труйден
Юнион СЖ - Сент-Труйден: обзор матча 13 февраля 2022
Юнион СЖ
13.02.2022, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Труйден
54'
К. Брюлс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Сент-Труйден
Пенальти не реализован!
Д. Ванзейр
90'
+1
83'
Замена
А. Аль-Дахил
️️️️
Ж. Тейшейра
82'
Замена
С. Кагава
️️️️
К. Брюлс
81'
Желтая карточка
Д. Шмидт
71'
Замена
Р. Райц
️️️️
Клаусс
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
71'
Желтая карточка
Т. Теума
70'
70'
Желтая карточка
Д. Лавале
Желтая карточка
К. Нильсен
64'
Желтая карточка
Г. Франсуа
55'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
Г. Франсуа
55'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Брюлс
Желтая карточка
Д. Ундав
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
99
Клаусс
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Сент-Труйден
1
Алессандро Руссо
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
22
Волке Янссенс
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
4-3-3
1
Морис
27
Кандусс
28
Мачида
19
Франсуа
16
Берджесс
10
Амани
10
Теума
2
Ньивкоп
13
Ванзейр
94
Нильсен
26
Ундав
4-1-5
14
Хасиока
4
Бауэр
4
Лавале
37
Ляйстнер
8
Конате
1
Шмидт
91
Хаяси
22
Брюлс
11
Койта
5
Тейшейра
19
Франсуа
94
Лапуссен
94
Лапуссен
19
Франсуа
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
5
Тейшейра
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
5
Тейшейра
99
Клаусс
21
Райц
21
Райц
99
Клаусс
22
Брюлс
10
Кагава
10
Кагава
22
Брюлс
Остались в запасе
Юнион СЖ
Сент-Труйден
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
1
Алессандро Руссо
ВР
22
Волке Янссенс
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
22
Волке Янссенс
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Юнион СЖ - Сент-Труйден
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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