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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Андерлехт
Юнион СЖ - Андерлехт: обзор матча 30 января 2022
Юнион СЖ
30.01.2022, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Андерлехт
11'
К. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Андерлехт
Замена
Й. Багер
️️️️
Д. Ванзейр
90'
+3
Замена
Д. Марк
️️️️
К. Нильсен
86'
83'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
К. Ольссон
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
82'
Замена
А. Мильян
️️️️
Д. Ундав
82'
76'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
К. Куаме
Желтая карточка
Л. Амани
72'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
64'
61'
Замена
Б. Раман
️️️️
Д. Зиркзее
61'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Я. Версхарен
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
59'
54'
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
ГОЛ! 1:0!
К. Нильсен
Пас отдал
Т. Теума
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
9
Алекс Мильян
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
3-4-3
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
2
Ньивкоп
10
Теума
94
Лапуссен
10
Амани
26
Ундав
13
Ванзейр
94
Нильсен
4-4-2
1
ван Кромбрадж
15
Михайличенко
29
Худт
16
Магальян
17
Гомес
11
Рафаэлов
24
Каллен
8
Ольссон
16
Версхарен
8
Куаме
11
Зиркзее
13
Ванзейр
5
Багер
5
Багер
13
Ванзейр
26
Ундав
9
Мильян
9
Мильян
26
Ундав
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
94
Нильсен
25
Марк
25
Марк
94
Нильсен
11
Зиркзее
14
Раман
14
Раман
11
Зиркзее
16
Версхарен
9
Амузу
9
Амузу
16
Версхарен
8
Ольссон
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
8
Ольссон
8
Куаме
29
Стройкенс
29
Стройкенс
8
Куаме
Остались в запасе
Юнион СЖ
Андерлехт
21
Люка Пирар
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
Главный тренер
Фелис Массу
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
6
Зено Дебаст
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
6
Зено Дебаст
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Юнион СЖ - Андерлехт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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