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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Сент-Труйден
Брюгге - Сент-Труйден: обзор матча 15 января 2022
Брюгге
15.01.2022, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Труйден
29'
Ш. Де Кетеларе
64'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Сент-Труйден
Замена
Э. Баланта
️️️️
М. Ритс
80'
78'
Замена
А. Койта
️️️️
Д. Хаяси
78'
Замена
Д. Буату
️️️️
Д. Лавале
67'
Желтая карточка
Р. Бауэр
67'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
ГОЛ! 2:0!
Б. Дост
64'
51'
Желтая карточка
Д. Хасиока
46'
Замена
Р. Райц
️️️️
C. Durkin
36'
Желтая карточка
C. Durkin
ГОЛ! 1:0!
Ш. Де Кетеларе
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Сент-Труйден
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
C. Durkin
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
24
Даниэль Перес
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Сент-Труйден
39
Джонатан Буату
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
3-5-1-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
13
Хендри
44
Мехеле
25
Вормер
20
Ванакен
23
Ритс
17
Бьюкенан
22
Мата
17
Де Кетеларе
12
Дост
4-5
14
Хасиока
37
Ляйстнер
4
Лавале
4
Бауэр
91
Хаяси
1
Шмидт
40
13
Кэкачей
22
Брюлс
23
Ритс
3
Баланта
3
Баланта
23
Ритс
4
Лавале
39
Буату
39
Буату
4
Лавале
8
21
Райц
21
Райц
8
91
Хаяси
11
Койта
11
Койта
91
Хаяси
Остались в запасе
Брюгге
Сент-Труйден
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
24
Даниэль Перес
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
24
Даниэль Перес
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Остались в запасе
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Брюгге - Сент-Труйден
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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