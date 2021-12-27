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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Эйпен
Сент-Труйден - Эйпен: обзор матча 27 декабря 2021
Сент-Труйден
27.12.2021, понедельник, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Эйпен
25'
Т. Хара
81'
Y. Suzuki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Эйпен
Замена
А. Койта
️️️️
Л. Кэкачей
87'
83'
Замена
E. Sowah
️️️️
Б. Ламберт
ГОЛ! 2:0!
Y. Suzuki
Пас отдал
К. Брюлс
81'
80'
Желтая карточка
Д. Эри
78'
Желтая карточка
Э. Агбаду
78'
Замена
С. Кейта
️️️️
Ж. Деом
Замена
Р. Райц
️️️️
Д. Лавале
69'
Замена
C. Durkin
️️️️
Д. Хасиока
52'
33'
Желтая карточка
С. Питерс
26'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
B. Poulain
ГОЛ! 1:0!
Т. Хара
Пас отдал
М. Конате
25'
Желтая карточка
Д. Хасиока
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
40
Junior Pius
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
8
Мори Конате
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
33
Абдул Нурудин
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Сент-Труйден
39
Джонатан Буату
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
6
Nelson Balongo
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
Эйпен
27
Сибири Кейта
ЦП
26
Jens Cools
ЦП
25
Emmanuel Sowah
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
4-5
37
Ляйстнер
4
Бауэр
4
Лавале
14
Хасиока
8
Конате
1
Шмидт
18
Хара
40
22
Брюлс
3-1-5
8
12
Агбаду
5
Амат
24
Деом
15
Магне
7
Нгой
35
Ламберт
8
Питерс
33
Нурудин
4
Лавале
21
Райц
21
Райц
4
Лавале
14
Хасиока
8
8
14
Хасиока
13
Кэкачей
11
Койта
11
Койта
13
Кэкачей
24
Деом
27
Кейта
27
Кейта
24
Деом
35
Ламберт
25
25
35
Ламберт
6
11
Н'Дри
11
Н'Дри
6
Остались в запасе
Сент-Труйден
Эйпен
39
Джонатан Буату
ЦЗ
6
Nelson Balongo
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
26
Jens Cools
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
39
Джонатан Буату
ЦЗ
6
Nelson Balongo
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
Остались в запасе
26
Jens Cools
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Сент-Труйден - Эйпен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
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Сент-Труйден
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