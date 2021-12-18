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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Сент-Труйден
Гент - Сент-Труйден: обзор матча 18 декабря 2021
Гент
18.12.2021, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Труйден
27'
Л. Депуатр
64'
Т. Тиссудали
86'
Т. Хара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Сент-Труйден
86'
ГОЛ! 2:1!
Т. Хара
Пас отдал
К. Брюлс
83'
Замена
В. Янссенс
️️️️
Д. Хасиока
82'
Желтая карточка
А. Койта
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Ж. де Сар
80'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
А. Кастро-Монтес
80'
Замена
С. Кумс
️️️️
Р. Безус
80'
76'
Замена
Р. Райц
️️️️
Д. Лавале
Желтая карточка
Ж. де Сар
70'
66'
Замена
А. Койта
️️️️
Д. Хаяси
ГОЛ! 2:0!
Т. Тиссудали
Пас отдал
Р. Безус
64'
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
57'
Желтая карточка
Р. Безус
51'
ГОЛ! 1:0!
Л. Депуатр
Пас отдал
Р. Безус
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
8
Мори Конате
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Сент-Труйден
39
Джонатан Буату
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
3-3-2-1-1
26
Болат
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
21
Опери
42
Овусу
21
Ханше-Ольсен
4
де Сар
90
Безус
9
Тиссудали
29
Депуатр
4-5
14
Хасиока
4
Бауэр
4
Лавале
37
Ляйстнер
22
Брюлс
18
Хара
40
8
Конате
13
Кэкачей
17
Кастро-Монтес
17
Юлсагер
17
Юлсагер
17
Кастро-Монтес
4
де Сар
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
90
Безус
24
Кумс
24
Кумс
90
Безус
4
Лавале
21
Райц
21
Райц
4
Лавале
14
Хасиока
22
Янссенс
22
Янссенс
14
Хасиока
91
Хаяси
11
Койта
11
Койта
91
Хаяси
Остались в запасе
Гент
Сент-Труйден
25
Нуриу
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
39
Джонатан Буату
ЦЗ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Остались в запасе
39
Джонатан Буату
ЦЗ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Гент - Сент-Труйден
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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