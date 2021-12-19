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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Андерлехт
Брюгге - Андерлехт: обзор матча 19 декабря 2021
Брюгге
19.12.2021, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Андерлехт
9'
Ш. Де Кетеларе
85'
Х. Ванакен
73'
Ф. Амузу
80'
У. Худт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Андерлехт
89'
Желтая карточка
Ф. Амузу
ГОЛ! 2:2!
Х. Ванакен
Пас отдал
Р. Вормер
85'
Замена
Н. Мбамба
️️️️
Э. Баланта
83'
81'
Желтая карточка
У. Худт
80'
ГОЛ! 1:2!
У. Худт
77'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
К. Ольссон
73'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Амузу
Желтая карточка
Н. Ланг
61'
Замена
Ф. Рикка
️️️️
Э. Соболь
59'
46'
Замена
Б. Раман
️️️️
Д. Зиркзее
46'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Я. Версхарен
ГОЛ! 1:0!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
Н. Ланг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
3-1-5-1
22
Миньоле
13
Хендри
44
Мехеле
23
Соболь
3
Баланта
23
Ритс
25
Вормер
70
Ланг
22
Мата
20
Ванакен
17
Де Кетеларе
4-4-2
1
ван Кромбрадж
29
Худт
16
Магальян
62
Мурильо
17
Гомес
8
Ольссон
24
Каллен
16
Версхарен
11
Рафаэлов
8
Куаме
11
Зиркзее
3
Баланта
72
Мбамба
72
Мбамба
3
Баланта
23
Соболь
16
Рикка
16
Рикка
23
Соболь
11
Зиркзее
14
Раман
14
Раман
11
Зиркзее
8
Ольссон
18
Ашимеру
18
Ашимеру
8
Ольссон
16
Версхарен
9
Амузу
9
Амузу
16
Версхарен
Остались в запасе
Брюгге
Андерлехт
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Брюгге - Андерлехт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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