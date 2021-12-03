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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Юнион СЖ
Сент-Труйден - Юнион СЖ: обзор матча 03 декабря 2021
Сент-Труйден
03.12.2021, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Юнион СЖ
63'
К. Брюлс
32'
Д. Ундав
73'
Д. Ундав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Юнион СЖ
Замена
T. Ito
️️️️
C. Durkin
82'
79'
Замена
Л. Амани
️️️️
Д. Ванзейр
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
77'
73'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ундав
Пас отдал
Т. Теума
Желтая карточка
Y. Suzuki
66'
65'
Желтая карточка
К. Берджесс
ГОЛ! 1:1!
К. Брюлс
Пас отдал
Y. Suzuki
63'
Замена
Т. Хара
️️️️
Д. Хаяси
63'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Д. Хасиока
62'
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундав
Пас отдал
Д. Ванзейр
11'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
8
Мори Конате
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
94
Лоик Лапуссен
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Сент-Труйден
39
Джонатан Буату
ЦЗ
17
Матиас Делорж
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
1
Kenny Steppe
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
3-5
37
Ляйстнер
4
Лавале
14
Хасиока
22
Брюлс
5
Тейшейра
8
8
Конате
11
Койта
3-3-1-3
1
Морис
5
Багер
44
ван дер Хейден
16
Берджесс
94
Лапуссен
2
Ньивкоп
10
Теума
22
Митома
13
Ванзейр
26
Ундав
94
Нильсен
14
Хасиока
13
Кэкачей
13
Кэкачей
14
Хасиока
8
17
17
8
91
Хаяси
18
Хара
18
Хара
91
Хаяси
13
Ванзейр
10
Амани
10
Амани
13
Ванзейр
Остались в запасе
Сент-Труйден
Юнион СЖ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
17
Матиас Делорж
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
1
Kenny Steppe
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
39
Джонатан Буату
ЦЗ
17
Матиас Делорж
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
1
Kenny Steppe
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Сент-Труйден - Юнион СЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
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Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
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0 : 1
22.11.2026
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Юнион СЖ
1 : 0
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Юнион СЖ
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Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
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