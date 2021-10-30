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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Брюгге
Сент-Труйден - Брюгге: обзор матча 30 октября 2021
Сент-Труйден
30.10.2021, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Брюгге
24'
Р. Бауэр
1'
Б. Дост
49'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Брюгге
87'
Замена
Уэсли
️️️️
Б. Дост
Замена
В. Янссенс
️️️️
J. Pius
86'
82'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
Н. Ланг
Желтая карточка
Т. Хара
79'
75'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
Ш. Де Кетеларе
Желтая карточка
А. Койта
68'
Замена
Р. Райц
️️️️
C. Durkin
68'
Замена
Д. Хаяси
️️️️
S. De Ridder
68'
66'
Желтая карточка
М. Ритс
64'
Желтая карточка
Н. Ланг
Замена
А. Койта
️️️️
Л. Кэкачей
59'
Замена
Д. Буату
️️️️
Ж. Тейшейра
59'
Желтая карточка
Р. Бауэр
56'
53'
Желтая карточка
Д. Хендри
49'
ГОЛ! 1:2!
Б. Дост
Пас отдал
Э. Соболь
46'
Замена
М. Ритс
️️️️
Э. Баланта
ГОЛ! 1:1!
Р. Бауэр
24'
1'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дост
Пас отдал
Н. Ланг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Сент-Труйден
39
Джонатан Буату
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
11
Абубакари Койта
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
7
Антонио Нуса
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
3-5
4
Лавале
4
Бауэр
14
Хасиока
16
18
Хара
22
Брюлс
8
40
3-1-4-1-1
22
Миньоле
13
Хендри
44
Мехеле
23
Соболь
3
Баланта
25
Вормер
20
Ванакен
22
Мата
70
Ланг
17
Де Кетеларе
12
Дост
5
Тейшейра
39
Буату
39
Буату
5
Тейшейра
8
21
Райц
21
Райц
8
13
Кэкачей
11
Койта
11
Койта
13
Кэкачей
40
22
Янссенс
22
Янссенс
40
16
91
Хаяси
91
Хаяси
16
70
Ланг
27
Мауасса
27
Мауасса
70
Ланг
17
Де Кетеларе
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
17
Де Кетеларе
3
Баланта
23
Ритс
23
Ритс
3
Баланта
12
Дост
7
Уэсли
7
Уэсли
12
Дост
Остались в запасе
Сент-Труйден
Брюгге
1
Kenny Steppe
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Kenny Steppe
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Сент-Труйден - Брюгге
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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