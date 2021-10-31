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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Оуд-Хеверли
Андерлехт - Оуд-Хеверли: обзор матча 31 октября 2021
Андерлехт
31.10.2021, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Оуд-Хеверли
40'
Д. Зиркзее
90+4'
Д. Зиркзее
6'
С. Каба
15'
М. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Оуд-Хеверли
Красная карточка
М. Ашимеру
90'
+7
90'
+7
Пенальти не реализован!
С. Каба
ГОЛ! 2:2!
Д. Зиркзее
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
С. Схрайверс
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Т. Харвуд-Беллис
88'
87'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
М. Аль-Тамари
87'
Замена
А. Де Сар
️️️️
М. Мертенс
Замена
М. Ашимеру
️️️️
К. Ольссон
77'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
77'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
Б. Раман
77'
Красная карточка
М. Мурильо
70'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Я. Версхарен
68'
Желтая карточка
Д. Зиркзее
44'
ГОЛ! 1:2!
Д. Зиркзее
Пас отдал
С. Гомес
40'
15'
ГОЛ! 0:2!
М. Мертенс
Пас отдал
К. Де Норре
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Каба
Пас отдал
К. Мерсье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
4-3-3
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
29
Худт
4
Харвуд-Беллис
62
Мурильо
24
Каллен
8
Ольссон
16
Версхарен
11
Зиркзее
10
Айт Эль-Хадж
14
Раман
4-2-4
22
Ромо
24
Де Норре
91
39
Озкаджар
4
Шакла
11
Аль-Тамари
16
Кейта
8
Схрайверс
33
Мертенс
9
Каба
30
Мерсье
14
Раман
15
Михайличенко
15
Михайличенко
14
Раман
8
Ольссон
18
Ашимеру
18
Ашимеру
8
Ольссон
16
Версхарен
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
16
Версхарен
10
Айт Эль-Хадж
9
Амузу
9
Амузу
10
Айт Эль-Хадж
4
Харвуд-Беллис
29
Стройкенс
29
Стройкенс
4
Харвуд-Беллис
11
Аль-Тамари
77
Вльетинк
77
Вльетинк
11
Аль-Тамари
33
Мертенс
24
Де Сар
24
Де Сар
33
Мертенс
Остались в запасе
Андерлехт
Оуд-Хеверли
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
31
Рунар Рунарссон
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Андерлехт - Оуд-Хеверли
1
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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