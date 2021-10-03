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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Брюгге
Андерлехт - Брюгге: обзор матча 03 октября 2021
Андерлехт
03.10.2021, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Брюгге
75'
Б. Раман
15'
М. Ритс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Брюгге
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Де Кетеларе
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Ф. Амузу
88'
88'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
Н. Ланг
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Д. Зиркзее
84'
79'
Желтая карточка
Э. Баланта
ГОЛ! 1:1!
Б. Раман
Пас отдал
Ф. Амузу
75'
Замена
Б. Раман
️️️️
Л. Рафаэлов
73'
Желтая карточка
У. Худт
70'
70'
Желтая карточка
Н. Ланг
66'
Замена
Р. Вормер
️️️️
К. Соуа
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
51'
44'
Желтая карточка
Э. Соболь
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Ритс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Камаль Соуа
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
4-4-2
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
4
Харвуд-Беллис
29
Худт
62
Мурильо
24
Каллен
11
Рафаэлов
16
Версхарен
8
Ольссон
11
Зиркзее
9
Амузу
3-1-4-2
22
Миньоле
34
Н'Соки
23
Соболь
13
Хендри
3
Баланта
23
Ритс
22
Мата
70
Ланг
20
Ванакен
17
Де Кетеларе
14
Соуа
11
Рафаэлов
14
Раман
14
Раман
11
Рафаэлов
11
Зиркзее
18
Ашимеру
18
Ашимеру
11
Зиркзее
9
Амузу
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
9
Амузу
70
Ланг
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
70
Ланг
14
Соуа
25
Вормер
25
Вормер
14
Соуа
Остались в запасе
Андерлехт
Брюгге
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
7
Уэсли
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
7
Уэсли
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Андерлехт - Брюгге
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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