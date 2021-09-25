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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Эйпен
Беерсхот - Эйпен: обзор матча 25 сентября 2021
Беерсхот
25.09.2021, суббота, 17:15
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Эйпен
9'
A. Beck
62'
Э. Кайембе
88'
С. Превляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беерсхот - Эйпен
88'
ГОЛ! 0:3!
С. Превляк
Пас отдал
M. Koné
Желтая карточка
P. Bourdin
80'
78'
Желтая карточка
И. Нуху
78'
Замена
T. Magee
️️️️
Э. Агбаду
78'
Замена
Б. Ламберт
️️️️
И. Нуху
Замена
М. Нубисси
️️️️
Р. Хольцхаушер
70'
Замена
M. Suzuki
️️️️
М. Реда Халаймия
70'
67'
Замена
S. Gnaka
️️️️
J. Cools
66'
Замена
M. Koné
️️️️
A. Beck
63'
Желтая карточка
Э. Агбаду
62'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кайембе
Пас отдал
С. Превляк
56'
Замена
Ж. Деом
️️️️
К. Н'Дри
53'
Желтая карточка
A. Beck
Замена
Р. Вака
️️️️
М. Кайседо
46'
Замена
P. Bourdin
️️️️
И. Кулибали
46'
40'
Желтая карточка
С. Питерс
Красная карточка
Т. де Смет
39'
Желтая карточка
M. Vanhamel
35'
Желтая карточка
Р. Хольцхаушер
20'
9'
ГОЛ! 0:1!
A. Beck
Пас отдал
С. Питерс
Желтая карточка
T. Pietermaat
8'
Красная карточка
Я. Ван ден Берг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
31
Mike Vanhamel
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
Эйпен
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Беерсхот
11
Рамиро Вака
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
20
Tyreek Magee
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
0
Mamadou Koné
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
99
Tom Roufosse
ЦФ
1-1-1-5
28
де Смет
25
Кайседо
10
Хольцхаушер
29
90
Сумаре
7
Шенклэнд
48
Кулибали
5
Ван ден Берг
3-2-5
12
Агбаду
5
Амат
32
26
39
Кайембе
7
Нуху
30
19
Эри
11
Н'Дри
8
Питерс
25
Кайседо
11
Вака
11
Вака
25
Кайседо
48
Кулибали
3
3
48
Кулибали
20
Халаймия
7
7
20
Халаймия
10
Хольцхаушер
99
Нубисси
99
Нубисси
10
Хольцхаушер
26
8
8
26
12
Агбаду
20
20
12
Агбаду
11
Н'Дри
24
Деом
24
Деом
11
Н'Дри
32
0
0
32
7
Нуху
35
Ламберт
35
Ламберт
7
Нуху
Остались в запасе
Беерсхот
Эйпен
0
Wouter Biebauw
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
27
Сибири Кейта
ЦП
15
Гари Магне
ЦФ
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
0
Wouter Biebauw
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Остались в запасе
27
Сибири Кейта
ЦП
15
Гари Магне
ЦФ
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Беерсхот - Эйпен
4
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Олимпиш стадион
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Беерсхот
Эйпен
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
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