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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Беерсхот
Гент - Беерсхот: обзор матча 01 августа 2021
Гент
01.08.2021, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Беерсхот
19'
Д. Бруно
47'
Т. Тиссудали
73'
А. Саньянг
77'
М. Нубисси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Беерсхот
Замена
С. Кумс
️️️️
В. Оджиджа-Офое
83'
Замена
Ж. Окуму
️️️️
Б. Годо
83'
Замена
Й. Маледе
️️️️
А. Кастро-Монтес
83'
Замена
А. Оладойе
️️️️
Ж. де Сар
82'
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
80'
77'
ГОЛ! 2:2!
М. Нубисси
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
73'
ГОЛ! 2:1!
А. Саньянг
Пас отдал
И. Кулибали
70'
Замена
М. Нубисси
️️️️
M. Suzuki
Замена
В. Байо
️️️️
Д. Бруно
61'
ГОЛ! 2:0!
Т. Тиссудали
Пас отдал
К. Опери
47'
46'
Замена
Л. Крекович
️️️️
B. Eleke
ГОЛ! 1:0!
Д. Бруно
Пас отдал
А. Кастро-Монтес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
9
Тарик Тиссудали
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
10
Blessing Eleke
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
24
Свен Кумс
ЦП
4
Адевале Оладойе
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
2
Жозеф Окуму
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Беерсхот
0
Wouter Biebauw
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
3-2-3-2
26
Болат
21
Ханше-Ольсен
32
Нгаду-Нгаджуй
31
Годо
21
Опери
17
Кастро-Монтес
17
Юлсагер
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
9
Бруно
9
Тиссудали
2-1-5
33
ван ден Бейс
28
де Смет
10
Хольцхаушер
6
Дом
31
4
5
Ван ден Берг
7
Саньянг
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
4
Оладойе
4
Оладойе
4
де Сар
17
Кастро-Монтес
14
Маледе
14
Маледе
17
Кастро-Монтес
31
Годо
2
Окуму
2
Окуму
31
Годо
9
Бруно
15
Байо
15
Байо
9
Бруно
7
99
Нубисси
99
Нубисси
7
10
9
Крекович
9
Крекович
10
Остались в запасе
Гент
Беерсхот
25
Нуриу
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
Главный тренер
Вим Де Деккер
0
Wouter Biebauw
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
Остались в запасе
0
Wouter Biebauw
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Статистика матча Гент - Беерсхот
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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