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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - ПСВ
Витесс - ПСВ: обзор матча 12 февраля 2022
Витесс
12.02.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 22 тур
0 : 5
Завершен
ПСВ
4'
Э. Захави
24'
М. Жуниор
28'
К. Гакпо
62'
К. Винисиус
88'
Р. Доан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - ПСВ
89'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Э. Гутьеррес
88'
ГОЛ! 0:5!
Р. Доан
Пас отдал
Д. Верман
Замена
П. Вруг
️️️️
С. Тронстад
79'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
А. Грбич
74'
73'
Замена
Брума
️️️️
К. Гакпо
72'
Замена
Д. Верман
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
Д. Ороз
67'
62'
ГОЛ! 0:4!
К. Винисиус
Пас отдал
И. Сангаре
59'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Э. Захави
59'
Замена
Р. Доан
️️️️
Н. Мадуэке
Замена
Т. Домджони
️️️️
Р. Базур
46'
Замена
Д. Ороз
️️️️
Н. Фредериксен
46'
Желтая карточка
Р. Базур
38'
28'
ГОЛ! 0:3!
К. Гакпо
Пас отдал
Н. Мадуэке
24'
ГОЛ! 0:2!
М. Жуниор
Пас отдал
К. Гакпо
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Захави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
20
Дан Райцигер
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
11
Гьян де Регт
ЦФ
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
25
Джоуи Верман
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-3-3
1
Хувен
32
Виттек
5
Дехи
14
Расмуссен
2
Даса
23
Базур
6
Тронстад
22
Беро
9
Грбич
8
Фредериксен
17
Опенда
4-1-1-3-1
16
Дроммел
2
Мвене
4
Тезе
21
Боскальи
17
Жуниор
6
Сангаре
35
Гутьеррес
20
Мадуэке
27
Гетце
18
Гакпо
7
Захави
8
Фредериксен
5
Ороз
5
Ороз
8
Фредериксен
6
Тронстад
8
Вруг
8
Вруг
6
Тронстад
23
Базур
8
Домджони
8
Домджони
23
Базур
9
Грбич
29
Бейтинк
29
Бейтинк
9
Грбич
27
Гетце
25
Верман
25
Верман
27
Гетце
35
Гутьеррес
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
35
Гутьеррес
18
Гакпо
77
Брума
77
Брума
18
Гакпо
20
Мадуэке
20
Доан
20
Доан
20
Мадуэке
7
Захави
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Захави
Остались в запасе
Витесс
ПСВ
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Дан Хейсман
АП
34
Янн Гбоу
ЛВ
20
Дан Райцигер
ЦФ
11
Гьян де Регт
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Дан Хейсман
АП
34
Янн Гбоу
ЛВ
20
Дан Райцигер
ЦФ
11
Гьян де Регт
ЦФ
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Витесс - ПСВ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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