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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Витесс
Твенте - Витесс: обзор матча 05 февраля 2022
Твенте
05.02.2022, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 21 тур
3 : 0
Завершен
Витесс
18'
Й. Босх
45+1'
Р. ван Вольфсвинкел (П)
53'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Витесс
Замена
Д. Бренет
️️️️
G. Troupee
87'
Замена
C. Staring
️️️️
Р. Зерруки
87'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Лимниос
77'
75'
Замена
Р. Япи
️️️️
А. Грбич
75'
Замена
Д. Ороз
️️️️
С. Тронстад
Замена
В. Черны
️️️️
М. Влап
60'
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Вольфсвинкел
53'
46'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Я. Гбоу
46'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Р. Базур
46'
Замена
Т. Хайек
️️️️
Д. Хейсман
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. ван Вольфсвинкел
45'
+1
45'
Красная карточка
Я. Расмуссен
30'
Желтая карточка
Д. Дехи
ГОЛ! 1:0!
Й. Босх
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
38
Макс Брюнс
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
2-2-2-4
1
Уннершталь
20
3
Преппер
6
Зерруки
5
Босх
14
Влап
18
Лимниос
2
Хилгерс
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
5
Смал
4-3-2-1
1
Хувен
2
Даса
5
Дехи
14
Расмуссен
32
Виттек
6
Тронстад
23
Базур
22
Беро
23
Хейсман
34
Гбоу
9
Грбич
20
30
Бренет
30
Бренет
20
18
Лимниос
7
Мисиджан
7
Мисиджан
18
Лимниос
14
Влап
18
Черны
18
Черны
14
Влап
6
Зерруки
6
6
6
Зерруки
6
Тронстад
5
Ороз
5
Ороз
6
Тронстад
23
Хейсман
37
Хайек
37
Хайек
23
Хейсман
9
Грбич
27
Япи
27
Япи
9
Грбич
34
Гбоу
29
Бейтинк
29
Бейтинк
34
Гбоу
23
Базур
8
Фредериксен
8
Фредериксен
23
Базур
Остались в запасе
Твенте
Витесс
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
38
Макс Брюнс
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
38
Макс Брюнс
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Твенте - Витесс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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