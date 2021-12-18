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Зволле - Твенте

18.12.2021, Суббота, 23:00 мск Голландия. Эредивизие, 17 тур Зволле - Твенте
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
29 тур
10 апреля, суббота 22:00 Зволле 1:0 Твенте
7 тур
31 октября, суббота 20:45 Твенте 5:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
30 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Зволле Твенте
13 тур
10 ноября, воскресенье 16:30 Твенте 2:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
32 тур
17 апреля, вторник 19:30 Твенте 2:0 Зволле
3 тур
26 августа, суббота 20:45 Зволле 2:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 16:30 Зволле 1:2 Твенте
9 тур
16 октября, воскресенье 13:30 Твенте 2:2 Зволле
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
27 тур
12 марта, суббота 20:30 Твенте 2:1 Зволле
3 тур
23 августа, воскресенье 13:30 Зволле 2:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
14 марта, суббота 20:30 Твенте 2:0 Зволле
13 тур
23 ноября, воскресенье 16:30 Зволле 1:2 Твенте
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
34 тур
3 мая, суббота 20:45 Твенте 2:2 Зволле
13 тур
10 ноября, воскресенье 15:30 Зволле 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
22 тур
10 февраля, воскресенье 19:30 Зволле 1:1 Твенте
14 тур
25 ноября, воскресенье 19:30 Твенте 2:2 Зволле
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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