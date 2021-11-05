Введите ваш ник на сайте

Твенте - Хераклес

05.11.2021, Пятница, 22:00 мск Голландия. Эредивизие, 12 тур Твенте - Хераклес
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
32 тур
8 мая, суббота 17:30 Твенте 1:1 Хераклес
24 тур
27 февраля, суббота 23:00 Хераклес 2:2 Твенте
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
32 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Хераклес Твенте
7 тур
20 сентября, пятница 21:00 Твенте 2:3 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
27 тур
9 марта, пятница 22:00 Хераклес 2:1 Твенте
7 тур
29 сентября, пятница 21:00 Твенте 2:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
19 тур
20 января, пятница 22:00 Твенте 1:0 Хераклес
8 тур
2 октября, воскресенье 15:30 Хераклес 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
18 тур
15 января, пятница 22:00 Твенте 4:0 Хераклес
4 тур
29 августа, суббота 21:45 Хераклес 2:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
19 тур
23 января, пятница 22:00 Твенте 2:0 Хераклес
6 тур
21 сентября, воскресенье 14:30 Хераклес 1:4 Твенте
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
19 тур
17 января, пятница 23:00 Твенте 3:1 Хераклес
7 тур
21 сентября, суббота 20:45 Хераклес 0:3 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
33 тур
5 мая, воскресенье 14:30 Хераклес 1:1 Твенте
17 тур
14 декабря, пятница 23:00 Твенте 3:2 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
21 тур
10 февраля, пятница 23:00 Твенте 2:3 Хераклес
13 тур
19 ноября, суббота 22:45 Хераклес 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
19 тур
19 января, среда 20:45 Твенте 5:0 Хераклес
6 тур
19 сентября, воскресенье 18:30 Хераклес 0:0 Твенте
Чемпионат Голландии (2009/2010)
21 тур
3 февраля, среда 22:00 Твенте 2:0 Хераклес
9 тур
4 октября, воскресенье 16:30 Хераклес 1:3 Твенте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
...
  • Читайте нас: 