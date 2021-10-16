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ПСВ - Зволле

16.10.2021, Суббота, 22:00 мск Голландия. Эредивизие, 9 тур ПСВ - Зволле
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
33 тур
13 мая, четверг 15:30 ПСВ 4:2 Зволле
5 тур
18 октября, воскресенье 17:45 Зволле 0:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
18 тур
21 декабря, суббота 21:45 ПСВ 4:1 Зволле
8 тур
29 сентября, воскресенье 15:30 Зволле 0:4 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
28 тур
4 апреля, четверг 19:30 ПСВ 4:0 Зволле
3 тур
25 августа, суббота 21:45 Зволле 1:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
21 тур
3 февраля, суббота 21:45 ПСВ 4:0 Зволле
12 тур
19 ноября, воскресенье 16:30 Зволле 0:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
34 тур
14 мая, воскресенье 15:30 ПСВ 4:1 Зволле
3 тур
20 августа, суббота 20:45 Зволле 0:4 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
34 тур
8 мая, воскресенье 15:30 Зволле 1:3 ПСВ
17 тур
19 декабря, суббота 21:45 ПСВ 3:2 Зволле
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
30 тур
10 апреля, пятница 21:00 ПСВ 3:1 Зволле
5 тур
13 сентября, суббота 22:45 Зволле 3:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
33 тур
27 апреля, воскресенье 16:30 Зволле 1:2 ПСВ
12 тур
2 ноября, суббота 23:45 ПСВ 1:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
19 тур
18 января, пятница 23:00 ПСВ 1:3 Зволле
10 тур
28 октября, воскресенье 17:30 Зволле 1:2 ПСВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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