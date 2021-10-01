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Гронинген - Твенте

01.10.2021, Пятница, 21:00 мск Голландия. Эредивизие, 8 тур Гронинген - Твенте
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
17 тур
17 января, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Твенте
3 тур
25 сентября, пятница 21:00 Твенте 3:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
19 тур
18 января, суббота 21:45 Твенте 0:0 Гронинген
2 тур
10 августа, суббота 19:30 Гронинген 1:3 Твенте
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
26 тур
4 марта, воскресенье 18:45 Твенте 1:1 Гронинген
6 тур
24 сентября, воскресенье 15:30 Гронинген 1:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
34 тур
14 мая, воскресенье 15:30 Твенте 3:5 Гронинген
3 тур
21 августа, воскресенье 13:30 Гронинген 3:4 Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
25 тур
27 февраля, суббота 20:30 Твенте 2:0 Гронинген
1 тур
12 августа, среда 19:30 Гронинген 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Твенте
14 тур
30 ноября, воскресенье 16:30 Твенте 1:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
20 тур
12 февраля, среда 22:45 Гронинген 1:1 Твенте
8 тур
29 сентября, воскресенье 18:30 Твенте 5:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1 раунд
ответный матч		 19 мая, воскресенье 14:30 Твенте 3:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1 раунд
первый матч		 16 мая, четверг 20:45 Гронинген 0:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
27 тур
17 марта, воскресенье 19:30 Гронинген 0:3 Твенте
1 тур
12 августа, воскресенье 16:30 Твенте 4:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
19 тур
29 января, воскресенье 17:30 Твенте 4:1 Гронинген
10 тур
23 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
20 тур
23 января, воскресенье 16:30 Гронинген 1:2 Твенте
8 тур
3 октября, воскресенье 16:30 Твенте 4:2 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
19 тур
24 января, воскресенье 16:30 Гронинген 0:0 Твенте
11 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Твенте 4:0 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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