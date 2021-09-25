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Виллем II - ПСВ

25.09.2021, Суббота, 17:30 мск Голландия. Эредивизие, 7 тур Виллем II - ПСВ
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:45 Виллем II 0:2 ПСВ
8 тур
8 ноября, воскресенье 22:00 ПСВ 3:0 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
22 тур
8 февраля, суббота 21:45 ПСВ 3:0 Виллем II
13 тур
10 ноября, воскресенье 16:30 Виллем II 2:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
32 тур
25 апреля, четверг 21:45 Виллем II 0:3 ПСВ
4 тур
1 сентября, суббота 20:45 ПСВ 6:1 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
27 тур
10 марта, суббота 21:45 Виллем II 5:0 ПСВ
7 тур
30 сентября, суббота 20:45 ПСВ 4:0 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
30 тур
9 апреля, воскресенье 17:45 ПСВ 5:0 Виллем II
13 тур
19 ноября, суббота 21:45 Виллем II 0:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
30 тур
9 апреля, суббота 21:45 ПСВ 2:0 Виллем II
13 тур
21 ноября, суббота 22:45 Виллем II 2:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
20 тур
31 января, суббота 20:30 ПСВ 2:1 Виллем II
1 тур
10 августа, воскресенье 18:30 Виллем II 1:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
29 тур
6 апреля, суббота 22:45 Виллем II 1:3 ПСВ
9 тур
20 октября, суббота 21:45 ПСВ 3:2 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
21 тур
29 января, суббота 22:45 ПСВ 2:1 Виллем II
9 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Виллем II 2:4 ПСВ
Чемпионат Голландии (2009/2010)
30 тур
4 апреля, воскресенье 16:30 Виллем II 0:1 ПСВ
8 тур
26 сентября, суббота 21:45 ПСВ 3:1 Виллем II
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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