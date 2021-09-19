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Витесс - Твенте

19.09.2021, Воскресенье, 17:45 мск Голландия. Эредивизие, 5 тур Витесс - Твенте
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
28 тур
3 апреля, суббота 21:00 Твенте 1:2 Витесс
22 тур
14 февраля, воскресенье 18:45 Витесс 0:2 Твенте
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
26 тур
7 марта, суббота 21:45 Витесс 1:0 Твенте
17 тур
14 декабря, суббота 22:45 Твенте 0:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
33 тур
29 апреля, воскресенье 15:30 Витесс 5:0 Твенте
17 тур
16 декабря, суббота 22:45 Твенте 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
18 тур
15 января, воскресенье 16:30 Витесс 3:1 Твенте
7 тур
25 сентября, воскресенье 15:30 Твенте 2:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
34 тур
8 мая, воскресенье 15:30 Твенте 2:2 Витесс
17 тур
18 декабря, пятница 22:00 Витесс 5:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
24 тур
22 февраля, воскресенье 16:30 Твенте 1:2 Витесс
15 тур
7 декабря, воскресенье 18:45 Витесс 2:2 Твенте
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
24 тур
15 февраля, суббота 21:45 Твенте 2:0 Витесс
4 тур
25 августа, воскресенье 16:30 Витесс 1:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
26 тур
10 марта, воскресенье 19:30 Твенте 0:1 Витесс
12 тур
11 ноября, воскресенье 15:30 Витесс 0:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
22 тур
19 февраля, воскресенье 19:30 Витесс 1:4 Твенте
14 тур
27 ноября, воскресенье 19:30 Твенте 0:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
23 тур
12 февраля, суббота 21:45 Твенте 1:0 Витесс
3 тур
21 августа, суббота 20:45 Витесс 0:3 Твенте
Чемпионат Голландии (2009/2010)
23 тур
13 февраля, суббота 20:45 Витесс 1:2 Твенте
14 тур
21 ноября, суббота 22:45 Твенте 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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