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Шахтер - Лудогорец

13.07.2021, Вторник, 22:30 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Шахтер - Лудогорец
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 7 июля, среда 20:00 Лудогорец 1:0 Шахтер
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