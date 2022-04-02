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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Норвич Сити
Брайтон - Норвич Сити: обзор матча 02 апреля 2022
Брайтон
02.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Норвич Сити
90'
+3
Замена
К. Доуэлл
️️️️
К. МакЛин
Замена
Я. Модер
️️️️
С. Мач
83'
82'
Желтая карточка
К. МакЛин
81'
Замена
Х. Цолис
️️️️
М. Рашица
Замена
Э. Мвепу
️️️️
Н. Мопе
79'
Желтая карточка
Т. Лэмпти
68'
61'
Замена
Д. Роу
️️️️
П. Лис-Мелу
Пенальти не реализован!
Н. Мопе
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Адам Лаллана
АП
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
11
Джон Роу
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
26
Киран Доуэлл
АП
4-2-2-2
97
Санчес
17
Кукурелья
34
Велтман
5
Данк
48
Лэмпти
10
Мак Аллистер
13
Гросс
19
Троссард
7
Мач
11
Мопе
18
Уэлбек
4-1-3-1-1
23
Крул
3
Бирам
23
Гибсон
4
Хэнли
13
Яннулис
17
Норманн
33
Лис-Мелу
6
Гилмор
23
МакЛин
7
Рашица
20
Пукки
7
Мач
7
Модер
7
Модер
7
Мач
11
Мопе
12
Мвепу
12
Мвепу
11
Мопе
23
МакЛин
26
Доуэлл
26
Доуэлл
23
МакЛин
33
Лис-Мелу
11
Роу
11
Роу
33
Лис-Мелу
7
Рашица
17
Цолис
17
Цолис
7
Рашица
Остались в запасе
Брайтон
Норвич Сити
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Джейсон Стил
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Джейсон Стил
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Брайтон - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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