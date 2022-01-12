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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Норвич Сити
Вест Хэм - Норвич Сити: обзор матча 12 января 2022
Вест Хэм
12.01.2022, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Норвич Сити
42'
Д. Боуэн
83'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Норвич Сити
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
М. Антонио
88'
ГОЛ! 2:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
А. Масуаку
83'
Замена
А. Масуаку
️️️️
Н. Влашич
78'
76'
Замена
Д. Роу
️️️️
А. Айда
72'
Замена
Х. Цолис
️️️️
М. Рашица
66'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
П. Плахета
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
В. Цоуфал
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
45
Никола Влашич
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
17
Пьер Эква
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
26
Киран Доуэлл
АП
4-1-3-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
6
Диоп
34
Цоуфал
41
Райс
22
Ланзини
45
Влашич
20
Боуэн
18
Антонио
8
Форнальс
4-2-2-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Хэнли
23
Гибсон
33
Уильямс
33
Лис-Мелу
23
МакЛин
7
Рашица
77
Плахета
33
Айда
20
Пукки
45
Влашич
26
Масуаку
26
Масуаку
45
Влашич
18
Антонио
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
18
Антонио
77
Плахета
26
Доуэлл
26
Доуэлл
77
Плахета
33
Айда
11
Роу
11
Роу
33
Айда
7
Рашица
17
Цолис
17
Цолис
7
Рашица
Остались в запасе
Вест Хэм
Норвич Сити
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
17
Пьер Эква
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
17
Пьер Эква
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Вест Хэм - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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