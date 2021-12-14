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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Астон Вилла
Норвич Сити - Астон Вилла: обзор матча 14 декабря 2021
Норвич Сити
14.12.2021, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
34'
Д. Рэмзи
87'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Астон Вилла
88'
Замена
А. Туанзебе
️️️️
Д. МакГинн
87'
ГОЛ! 0:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
К. Чуквуэмека
83'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Э. Буэндия
Замена
К. Доуэлл
️️️️
П. Плахета
75'
Желтая карточка
Б. Уильямс
64'
Замена
А. Айда
️️️️
Т. Кантвелл
61'
60'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Э. Янг
Желтая карточка
С. Бирам
55'
49'
Желтая карточка
Э. Конса
Желтая карточка
М. Ааронс
46'
Замена
С. Бирам
️️️️
О. Кабак
45'
+1
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Рэмзи
Пас отдал
О. Уоткинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
26
Киран Доуэлл
АП
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
11
Джон Роу
ЦФ
Астон Вилла
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Крул
18
Серенсен
5
Кабак
23
Гибсон
33
Уильямс
3
Ааронс
23
МакЛин
6
Гилмор
77
Плахета
10
Кантвелл
20
Пукки
3-3-1-1-2
1
Мартинес
23
Таргетт
5
Мингс
15
Конса
2
Кэш
12
Луис
15
Янг
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
10
Буэндия
5
Кабак
3
Бирам
3
Бирам
5
Кабак
77
Плахета
26
Доуэлл
26
Доуэлл
77
Плахета
10
Кантвелл
33
Айда
33
Айда
10
Кантвелл
7
МакГинн
4
Туанзебе
4
Туанзебе
7
МакГинн
10
Буэндия
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
10
Буэндия
15
Янг
28
Ингс
28
Ингс
15
Янг
Остались в запасе
Норвич Сити
Астон Вилла
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
11
Джон Роу
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
11
Джон Роу
ЦФ
Остались в запасе
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Норвич Сити - Астон Вилла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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