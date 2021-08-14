Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Брайтон
Бернли - Брайтон: обзор матча 14 августа 2021
Бернли
14.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
2'
Д. Тарковски
73'
Н. Мопе
78'
А. Мак Аллистер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Брайтон
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Корк
85'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Д. Макнил
79'
78'
ГОЛ! 1:2!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
П. Гросс
76'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Л. Троссард
73'
ГОЛ! 1:1!
Н. Мопе
Пас отдал
Я. Модер
72'
Замена
Я. Модер
️️️️
С. Альсате
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
70'
46'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Э. Мвепу
26'
Желтая карточка
Н. Мопе
Желтая карточка
Д. Тарковски
13'
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
9'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тарковски
Пас отдал
Э. Вествуд
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
33
Михал Карбовник
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
32
Тэйлор Ричардс
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
18
Тэйлор
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
4
Корк
7
Гудмундссон
11
Макнил
16
Родригес
9
Вуд
3-4-2-1
97
Санчес
25
Даффи
4
Уэбстер
5
Данк
28
Биссума
7
Альсате
13
Гросс
12
Мвепу
7
Мач
19
Троссард
11
Мопе
11
Макнил
8
Браунхилл
8
Браунхилл
11
Макнил
4
Корк
11
Выдра
11
Выдра
4
Корк
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
7
Альсате
7
Модер
7
Модер
7
Альсате
19
Троссард
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
19
Троссард
12
Мвепу
10
Лаллана
10
Лаллана
12
Мвепу
Остались в запасе
Бернли
Брайтон
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
33
Михал Карбовник
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
32
Тэйлор Ричардс
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Остались в запасе
33
Михал Карбовник
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
32
Тэйлор Ричардс
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Бернли - Брайтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Брайтон
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+