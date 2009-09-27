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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Дженоа
Удинезе - Дженоа: обзор матча 27 сентября 2009
Удинезе
27.09.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
81'
А. Ди Натале
88'
С. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Дженоа
Замена
П. Саммарко
️️️️
С. Пепе
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Флоро Флорес
ГОЛ! 2:0!
С. Пепе
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
Замена
Ф. Лоди
️️️️
А. Ди Натале
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Замена
Р. Палладино
️️️️
Р. Паласио
Желтая карточка
Д. Место
Желтая карточка
М. Домицци
Замена
А. Эспозито
️️️️
Д. Бьява
Желтая карточка
С. Пепе
Замена
Ф. Модесто
️️️️
Д. Кришито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
13
Хуссин Харджа
ЦП
30
Лусиано Фигуэроа
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-3-3
1
Ханданович
3
Лукович
35
Кода
8
Баста
6
Домицци
3
Пепе
10
Д'Агостино
88
Инлер
4
Санчес
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
3-2-2-3
32
Амелия
16
Боккетти
4
Кришито
20
Бьява
27
Место
24
Моретти
0
Миланетто
0
Сапатер
8
Паласио
10
Скулли
9
Креспо
3
Пепе
23
Саммарко
23
Саммарко
3
Пепе
10
Ди Натале
10
Лоди
10
Лоди
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
9
Корради
9
Корради
9
Флоро Флорес
20
Бьява
28
Эспозито
28
Эспозито
20
Бьява
4
Кришито
32
Модесто
32
Модесто
4
Кришито
8
Паласио
17
Палладино
17
Палладино
8
Паласио
Остались в запасе
Удинезе
Дженоа
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
30
Лусиано Фигуэроа
ЦФ
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
Остались в запасе
30
Лусиано Фигуэроа
ЦФ
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Удинезе - Дженоа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Удинезе Арена
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