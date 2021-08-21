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Черноморец - Шахтер

21.08.2021, Суббота, 19:30 мск Украина. Премьер-лига, 5 тур Черноморец - Шахтер
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
2 марта, суббота 18:00 Черноморец 0:1 Шахтер
9 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Шахтер 3:0 Черноморец
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
20 тур
16 февраля, пятница 20:00 Шахтер 5:0 Черноморец
9 тур
17 сентября, воскресенье 19:30 Черноморец 0:0 Шахтер
Украина. Плей-офф (2016/2017), группа A
7 тур
13 мая, суббота 19:30 Черноморец 0:3 Шахтер
2 тур
9 апреля, воскресенье 17:00 Шахтер 1:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
13 тур
29 октября, суббота 17:00 Шахтер 2:0 Черноморец
2 тур
30 июля, суббота 19:30 Черноморец 1:4 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
23 тур
23 апреля, суббота 19:30 Черноморец 1:1 Шахтер
10 тур
3 октября, суббота 17:00 Шахтер 2:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
19 тур
11 апреля, суббота 17:00 Шахтер 5:0 Черноморец
6 тур
13 сентября, суббота 20:30 Черноморец 0:2 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
3 декабря, вторник 21:00 Черноморец 0:1 Шахтер
3 тур
28 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Черноморец
Суперкубок Украины 2013

10 июля, среда 22:00 Черноморец 1:3 Шахтер
Украина. Кубок (2012/2013)
Финал
22 мая, среда 20:45 Шахтер 3:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 18:00 Шахтер 3:0 Черноморец
6 тур
19 августа, воскресенье 22:00 Черноморец 1:5 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
17 марта, суббота 18:00 Шахтер 4:0 Черноморец
8 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Черноморец 2:2 Шахтер
Чемпионат Украины (2009/2010)
27 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Шахтер 3:0 Черноморец
12 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Черноморец 0:1 Шахтер
Чемпионат Украины (2008/2009)
25 тур
25 апреля, суббота 17:00 Шахтер 1:0 Черноморец
10 тур
5 октября, воскресенье 18:00 Черноморец 0:3 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
24 тур
6 апреля, воскресенье 17:00 Шахтер 0:1 Черноморец
9 тур
15 сентября, суббота 20:00 Черноморец 1:2 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 18 15 2 1 49:10 +39 47
2. Динамо К 18 14 3 1 47:9 +38 45
3. Днепр-1 18 13 1 4 35:17 +18 40
4. Заря 18 11 3 4 37:19 +18 36
5. Ворскла 18 9 6 3 30:18 +12 33
6. Александрия 18 7 5 6 19:16 +3 26
7. Десна 18 7 4 7 22:27 -5 25
8. Колос 18 7 3 8 14:23 -9 24
9. Верес 18 6 5 7 15:20 -5 23
10. Металлист 1925 18 6 1 11 17:29 -12 19
11. Рух 17 4 6 7 16:21 -5 18
12. Львов 18 4 5 9 14:30 -16 17
13. Черноморец Од 18 3 5 10 20:40 -20 14
14. Ингулец 17 3 4 10 13:28 -15 13
15. Минай 18 1 7 10 12:30 -18 10
16. Мариуполь 18 2 2 14 21:44 -23 8
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