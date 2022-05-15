Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Балтика
Велес - Балтика: обзор матча 15 мая 2022
Велес
15.05.2022, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
8'
Т. Мусаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Балтика
Желтая карточка
А. Вульфов
86'
Замена
А. Вульфов
️️️️
В. Кабахидзе
83'
80'
Замена
И. Гелоян
️️️️
М. Кузьмин
Замена
А. Коротков
️️️️
М. Денилханов
75'
61'
Замена
С. Карпович
️️️️
А. Мещанинов
46'
Замена
А. Максименко
️️️️
Я. Казаев
46'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
М. Кашчелан
44'
Желтая карточка
А. Мещанинов
Желтая карточка
М. Майга
33'
18'
Желтая карточка
И. Альшин
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мусаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
4
Адений Самуэль
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Константин Кертанов
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
34
Олег Алейник
АП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
4-2-1-1-2
96
Кузнецов
35
Прищепа
5
Стаменкович
2
Михайленко
22
Денилханов
8
Майга
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
21
Галоян
10
Ежков
99
Саркисян
3-2-2-2-1
1
Латышонок
44
Тишкин
21
Остойич
26
Мещанинов
18
Кашчелан
5
Осипов
53
Казаев
4
Кленкин
18
Попов
10
Альшин
11
Мусаев
22
Денилханов
24
Коротков
24
Коротков
22
Денилханов
18
Кабахидзе
96
Вульфов
96
Вульфов
18
Кабахидзе
26
Мещанинов
33
Карпович
33
Карпович
26
Мещанинов
18
Кашчелан
6
Кузьмин
6
Кузьмин
18
Кашчелан
Кузьмин
10
Гелоян
10
Гелоян
Кузьмин
53
Казаев
9
Максименко
9
Максименко
53
Казаев
Остались в запасе
Велес
Балтика
24
Александр Кахидзе
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
4
Адений Самуэль
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Константин Кертанов
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
39
Максим Бориско
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
34
Олег Алейник
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
24
Александр Кахидзе
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
4
Адений Самуэль
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Константин Кертанов
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
34
Олег Алейник
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Велес - Балтика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Велес
Балтика
Футболист «Балтики» выбыл до конца года
Вчера, 22:47
2
«Балтика» может зимой продать двух лидеров
Вчера, 13:30
6
«Динамо Мх» – «Балтика» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:07
Кубок России: шансы «Динамо Махачкала» и «Балтики» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:12
Талалаеву предрекли конфликт со спортивным директором «Балтики»: «Он мечтал сына поставить»
Вчера, 00:36
2
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Футболист «Балтики» выбыл до конца года
Вчера, 22:47
2
«Балтика» может зимой продать двух лидеров
Вчера, 13:30
6
«Динамо Мх» – «Балтика» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:07
Кубок России: шансы «Динамо Махачкала» и «Балтики» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:12
Талалаеву предрекли конфликт со спортивным директором «Балтики»: «Он мечтал сына поставить»
Вчера, 00:36
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+