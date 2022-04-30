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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Балтика
Волгарь - Балтика: обзор матча 30 апреля 2022
Волгарь
30.04.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
2 : 2
Завершен
Балтика
35'
И. Стефанович
45+2'
А. Гилязетдинов
7'
Я. Казаев
50'
И. Гелоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Балтика
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
90'
+2
Замена
А. Баев
️️️️
А. Носов
85'
83'
Замена
И. Маклаков
️️️️
А. Попов
Замена
Н. Капленко
️️️️
И. Стефанович
80'
Вторая желтая
А. Погосов
71'
71'
Замена
А. Осипов
️️️️
М. Кашчелан
69'
Желтая карточка
Т. Мусаев
66'
Желтая карточка
С. Карпович
Желтая карточка
А. Симонян
65'
63'
Желтая карточка
М. Кашчелан
62'
Замена
А. Максименко
️️️️
Д. Кленкин
Замена
Н. Печенкин
️️️️
Д. Козлов
60'
Желтая карточка
А. Погосов
50'
50'
ГОЛ! 2:2!
И. Гелоян
46'
Замена
И. Гелоян
️️️️
М. Барсов
Замена
Д. Лесников
️️️️
К. Косарев
46'
Замена
А. Погосов
️️️️
И. Ращеня
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Гилязетдинов
45'
+2
42'
Желтая карточка
А. Максименко
ГОЛ! 1:1!
И. Стефанович
35'
30'
Вторая желтая
Я. Казаев
Желтая карточка
И. Ращеня
27'
23'
Желтая карточка
Д. Кленкин
13'
Желтая карточка
Я. Казаев
7'
ГОЛ! 0:1!
Я. Казаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
4
Данил Кленкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
56
Виктор Демьянов
ОП
11
Александр Болонин
ЦП
21
Алексей Баев
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
9
Артем Максименко
ПВ
69
Максим Артемчук
ЦФ
4-1-1-4
81
Смирнов
4
Локтионов
85
Морозов
4
Ращеня
69
Козлов
7
Павлишин
10
Симонян
22
Косарев
11
Носов
23
Стефанович
43
Гилязетдинов
4-1-1-2-2
1
Латышонок
4
Кленкин
26
Мещанинов
21
Остойич
33
Карпович
18
Кашчелан
53
Казаев
10
Альшин
18
Попов
14
Барсов
11
Мусаев
4
Ращеня
24
Погосов
24
Погосов
4
Ращеня
23
Стефанович
8
Капленко
8
Капленко
23
Стефанович
69
Козлов
6
Печенкин
6
Печенкин
69
Козлов
11
Носов
21
Баев
21
Баев
11
Носов
22
Косарев
17
Лесников
17
Лесников
22
Косарев
18
Попов
4
Маклаков
4
Маклаков
18
Попов
18
Кашчелан
5
Осипов
5
Осипов
18
Кашчелан
14
Барсов
10
Гелоян
10
Гелоян
14
Барсов
4
Кленкин
9
Максименко
9
Максименко
4
Кленкин
Остались в запасе
Волгарь
Балтика
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
11
Александр Болонин
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
39
Максим Бориско
ВР
69
Максим Артемчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
11
Александр Болонин
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
69
Максим Артемчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Волгарь - Балтика
4
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Центральный
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