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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - СКА-Хабаровск
Балтика - СКА-Хабаровск: обзор матча 23 апреля 2022
Балтика
23.04.2022, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
73'
Т. Мусаев
83'
Т. Мусаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - СКА-Хабаровск
Замена
М. Храмцов
️️️️
А. Попов
90'
87'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
И. Квеквескири
Замена
И. Гелоян
️️️️
Я. Казаев
85'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мусаев
83'
82'
Замена
В. Никифоров
️️️️
Р. Мануйлов
82'
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Гаглоев
81'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
Д. Цаллагов
ГОЛ! 1:0!
Т. Мусаев
73'
Желтая карточка
М. Тишкин
64'
Замена
️️️️
А. Максименко
64'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
О. Алейник
46'
Замена
А. Осипов
️️️️
С. Карпович
46'
Желтая карточка
С. Карпович
43'
6'
Желтая карточка
М. Гащенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
34
Олег Алейник
АП
9
Артем Максименко
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
69
Максим Артемчук
ЦФ
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Латышонок
33
Карпович
26
Мещанинов
44
Тишкин
18
Кашчелан
53
Казаев
10
Альшин
34
Алейник
18
Попов
11
Мусаев
9
Максименко
4-1-2-2-1
1
Сугробов
27
Мануйлов
71
Денисов
25
Эмерсон
17
Фомин
33
Квеквескири
77
Гащенков
11
Гаглоев
44
Тихонов
11
Цаллагов
10
Гонгадзе
18
Попов
34
Храмцов
34
Храмцов
18
Попов
33
Карпович
5
Осипов
5
Осипов
33
Карпович
34
Алейник
4
Кленкин
4
Кленкин
34
Алейник
53
Казаев
10
Гелоян
10
Гелоян
53
Казаев
27
Мануйлов
10
Никифоров
10
Никифоров
27
Мануйлов
33
Квеквескири
24
Мартусевич
24
Мартусевич
33
Квеквескири
11
Гаглоев
10
Караев
10
Караев
11
Гаглоев
11
Цаллагов
11
Дмитриев
11
Дмитриев
11
Цаллагов
Остались в запасе
Балтика
СКА-Хабаровск
39
Максим Бориско
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
6
Максим Кузьмин
АП
69
Максим Артемчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
41
Сергей Самок
ВР
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
6
Максим Кузьмин
АП
69
Максим Артемчук
ЦФ
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Балтика - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Сергей Каруненко (Воронеж)
Александр Чекалин (Воронеж)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
Ростех Арена
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